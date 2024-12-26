Две школьницы из Волоколамка получили стипендию губернатора Подмосковья

Глава муниципалитета Наталья Козлова торжественно вручила школьницам дипломы лауреатов губернаторской стипендии.

Ученица девятого класса гимназии № 1 Волоколамска Анастасия Сушкина - призер X областного чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»-2024, победитель муниципального этапа областного фестиваля творчества «Радуга талантов» для детей с ОВЗ. Она также удостоена звания «Лидер гимназии-2023» в номинации «Творческая личность».

Юлия Кузнецова учится в 11-м классе Волоколамской средней школы № 3. Став победителем регионального этапа чемпионата «Абилимпикс», она участвовала в отборочном этапе Северо-Западного федерального округа России в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации».

Именные стипендии губернатора Подмосковья ежегодно вручаются детям с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья за особые успехи в учебе и творчестве.