26 декабря 2024, 09:45

Две школьницы из Волоколамка получили стипендию губернатора Подмосковья

Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Читайте нас в: Google Новости

Волоколамский округ представил по итогам 2023-2024 учебного года две кандидатуры на получение именной стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эту престижную награду получили Анастасия Сушкина и Юлия Кузнецова.

Глава муниципалитета Наталья Козлова торжественно вручила школьницам дипломы лауреатов губернаторской стипендии.

Ученица девятого класса гимназии № 1 Волоколамска Анастасия Сушкина - призер X областного чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»-2024, победитель муниципального этапа областного фестиваля творчества «Радуга талантов» для детей с ОВЗ. Она также удостоена звания «Лидер гимназии-2023» в номинации «Творческая личность».

Юлия Кузнецова учится в 11-м классе Волоколамской средней школы № 3. Став победителем регионального этапа чемпионата «Абилимпикс», она участвовала в отборочном этапе Северо-Западного федерального округа России в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации».

Именные стипендии губернатора Подмосковья ежегодно вручаются детям с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья за особые успехи в учебе и творчестве.

Награды Школьники Волоколамск
26 декабря 2024, 10:56
Услугу по наладке газового оборудования перевели в онлайн в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На региональном портале появилась новая услуга по наладке газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еженедельно на портале проходят авторизацию сотни тысяч пользователей, чтобы получать услуги в электронном виде. Работа по оцифровке услуг происходит непрерывно», - отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Наладка газового оборудования» доступна на портале госуслуг Подмосковья для физических лиц. Чтобы воспользоваться ею, нужно заполнить онлайн-форму заявления, приложить подтверждение собственности и паспорт на газовое оборудование.

Газ Госуслуги
26 декабря 2024, 10:45
Глава Одинцова проверил газификацию дома на Лесной улице в Звенигороде
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Читайте нас в: Google Новости
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов лично проверил, как в Звенигороде реализуется президентский проект «Социальная газификация». Новой точкой инспекции стал частный дом супругов Акимовых на Лесной улице.

Дом Александра Валентиновича и Елены Владимировны Акимовых подключили к газу осенью этого года. До этого семья отапливала помещение дровами. Заявку на подключение к газу они подали в марте этого года, летом разработали проект, а уже 5 ноября состоялся пуск газа.

«Александр Акимов последние пять лет работал психологом в „Российских железных дорогах“, а после выхода на пенсию полностью посвятил себя заботам о доме. Их дом на улице Лесная - это настоящее семейное гнездо. Уверен, что теперь, когда дом газифицирован в рамках президентской программы, семейные посиделки Акимовых станут еще уютнее и теплее», - поделился Андрей Иванов.

Помимо подключения газа, на участке Акимовых и на самой Лесной улице планируют дополнительные улучшения. За чашкой чая Александр Валентинович рассказал главе округа о проблеме с автомобилями, которые часто превышают скорость на их улице. Андрей Иванов поручил установить в этом месте искусственные неровности, чтобы обеспечить безопасность. Также из-за интенсивного движения грузовых машин просела почва, что привело к повреждению колодца напротив дома. Его тоже приведут в порядок.

Стоит отметить, что с 1 июня 2021 года по программе социальной газификации работы провели в 161 населенном пункте Одинцовского округа. За это время заключили 6275 договоров, построили 5202 газопровода до границ участков, и осуществили 3098 пусков газа. Специалисты проложили больше 242 километров газовых сетей. Сейчас строительство распределительных газопроводов продолжается в Звенигороде, Кубинке, деревне Сергиево и селе Каринское.

Одинцово Благоустройство Социальная газификация
26 декабря 2024, 10:44
Более 50 недостроев устранили в 2024 году в Одинцовском округе
Читайте нас в: Google Новости
В Одинцовском округе активно продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного строительства. Одним из них является многоэтажный дом на улице Луначарского в Звенигороде.

За долгие годы недострой в Звенигороде превратился в свалку мусора и место, где часто собирались местные дети, что создавало потенциальную угрозу их жизни, здоровью и безопасности.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов рассказал, что в 2024 году на территории муниципалитета было ликвидировано 55 объектов незавершенного строительства.

«В 2024 году мы планировали ликвидировать 49 таких объектов, но план перевыполнен - убрали уже 55 зданий. Из них 34 были снесены, 19 - легализованы по решению суда, а два объекта - приведены в соответствие. Работа продолжается, и я благодарю всех, кто участвует в этом важном деле», - сообщил Андрей Иванов.

Что касается 12-секционного здания на улице Луначарского, его снос начался две недели назад. На данный момент выполнено около 50% работ. Специалисты демонтируют старые железобетонные конструкции, которые затем отправят на переработку для производства вторичного щебня. Ожидается, что работы по сносу здания будут полностью завершены к февралю 2025 года.

Масштабная программа по ликвидации недостроев не только улучшает внешний вид округа, но и способствует повышению безопасности и качества жизни местных жителей.

Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
26 декабря 2024, 10:42
Выставку древностей «Мелодия эволюции» открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Экспозиция истории мироздания начала работать в выставочном комплексе «Артишок». Посетить ее с момента открытия уже удалось более 500 жителям Химок.

Коллекция древнейших метеоритов, минералов и кристаллов расположилась в выставочном зале «Артишока». Помимо этого, гости музея могут увидеть скелеты давно вымерших существ и останки строматолитов и узнать, как зарождалась Вселенная. Всего экспозиция включает 30 удивительных предметов истории.

Прикоснуться к таинственному каждый желающий сможет до 31 января. Вход на выставку свободный. Помимо этого, каждую пятницу в три часа дня сотрудники музея проводят для посетителей увлекательные обзорные экскурсии.

Ранее здесь открыли выставку «Тайны природы янтаря». Экспозицию предоставил Калининградский областной музей янтаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Выставки Химки Музеи

Новости по теме