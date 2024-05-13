Две пары из Подмосковья сыграли свадьбу на выставке «Россия»

В ЗАГС Московской области рассказали, что сыграть свадьбу на выставке «Россия» вызвались две подмосковные пары. Это Иван и Дарья Емельяновы из Королева, Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ. Молодожены стали участниками масштабного шествия по территории ВДНХ, где женихов и невест сопровождали артисты и музыканты. Затем новобрачные поучаствовали в тематической викторине о семейных традициях и получили награды.

Передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России» завершила мероприятие.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал , что этим летом Подмосковье откроет 105 загородных лагерей, где смогут отдохнуть 100 тысяч детей. Вместе с тем будут работать 960 пришкольных дневных лагерей, которые примут летом еще 80 тысяч ребят.

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