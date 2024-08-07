Две новые школы откроются в Люберцах в сентябре

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил готовность двух школ к учебному году. К нему присоединился городской прокурор Дмитрий Девятко.

«Школа на 1170 мест в жилом комплексе „Люберцы парк“ ожидает получения разрешения на ввод. Сейчас на этом объекте завершаются работы по благоустройству территории и обустройству подходов», - рассказал Волков.

В новой школе оборудуют современные классы, спальни-игровые для группы продленного дня, пищеблок, спортивный и актовый зал на 500 мест, библиотеку и зону отдыха.

Вторая школа в жилом комплексе «Томилино парк» рассчитана на 900 мест. Накануне она получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Там обустроили лаборантские и мастерские, пищеблок, столовую на 494 места, актовый зал, кабинеты психолога, логопеда и медблок. Во дворе построили зоны для спорта и отдыха, а также учебно-опытный участок, где ребята смогут выращивать цветы и овощи.

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