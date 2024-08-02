Две новые школы откроют к началу учебного года в Люберцах

Школа на 1500 мест в ЖК «1-й Лермонтовский» полностью готова. Он также уточнил, что в здании красковской школы будут актовый и два спортивных зала, большая столовая, специальные классы для уроков труда, биологии, физики и химии, спортивное ядро, а также школьный музей.

«Сразу четыре новые школы откроются в нашем округе к началу учебного года. В том числе в ЖК „1-й Лермонтовский“ и в ЖК „Новокрасково“, - сообщил Владимир Волков.

Местные власти подчеркивают важность своевременного завершения всех работ для обеспечения комфортных условий обучения и воспитания детей. Ожидается, что новые образовательные учреждения станут значимым вкладом в развитие инфраструктуры округа и улучшение качества образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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