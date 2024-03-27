Две новые поликлиники в ЖК «Инновация» в Одинцово откроют в мае этого года
Глава Одинцова Андрей Иванов осмотрел строительство взрослой и детской поликлиник в жилом комплексе «Инновация» в рабочем поселке Новоивановское. Открытие обеих запланировано на май этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля готов почти на 90%.
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С начала этого года компания-застройщик «Гранель» активно оборудует медицинские учреждения на первых этажах двух соседних корпусов-новостроек. Планируется, что как детская, так и взрослая поликлиники будут способны принимать 62 пациента за смену.
«В помещениях детской поликлиники проведены все инженерные коммуникации, сейчас выполняется чистовая отделка - готовность объекта уже 80%, работают 40 человек. Во взрослой поликлинике сейчас трудятся 30 рабочих, они обустраивают систему вентиляции, слаботочку, инженерию, монтируют электрические сети и приступают к отделке», - сообщил Андрей Иванов.
Площадь новой взрослой поликлиники 455,3 квадратных метра, а детской - 637,5 квадратных метра. В медучреждениях будут доступны услуги разных специалистов, а также будут работать процедурные кабинеты, прививочные пункты, вестибюльные группы и регистратуры.