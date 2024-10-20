20 октября 2024, 12:13

Две новые остановки появятся в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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На улице Полосухина и около школы № 3 в Можайске скоро появятся остановочные пункты. Работы по обустройству площадок уже начались.

Специалисты «Мосавтодора» уже занимаются созданием посадочных площадок и заездных карманов для общественного транспорта. После начнутся работы по установке самих остановочных павильонов.

Когда работы завершат, остановки будет обслуживать муниципальный маршрут № 5 «Можайск-Ченцово». Появление новых пунктов позволит повысить транспортную доступность для жителей Можайска.

Работы закончат совсем скоро.

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Строительство Можайск
20 октября 2024, 12:25
Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл московское «Динамо»
Фото: пресс-служба ВК «Динамо» (Москва)
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Волейболистки команды «Заречье — Одинцово» одолели спортсменок клуба московского «Динамо» в шестом туре чемпионата России. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

​«Уверенная победа нашего волейбольного клуба „Заречье-Одинцово“ в матче с московским „Динамо“. Поздравляю! Так держать!» - поздравил спортсменок министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В ведомстве отметили, что волейболистки команды «Заречье Одинцово» одержали уверенную победу со счетом 3:0.

В седьмом туре чемпионата России по волейболу они сыграют со спортсменками команды «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

​Чемпионат России по волейболу среди женских команд проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Одинцово Санкт-Петербург Спортсмены
20 октября 2024, 11:57
Урок истории о Калининграде прошел в лицее № 15 в Химках
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Мероприятие к годовщине вхождения Кенигсберга в состав России прошло в лицее № 15 в Химках. В формате урока ребятам рассказали об истории города и показали документальный фильм.

На лекции ребята узнали о том, когда Кенигсберг стал принадлежать СССР и почему. Лицеисты также увидели документальный фильм про Кенигсбергскую военную наступательную операцию.

«После войны Кенигсберг оказался почти полностью разрушен. Советские войска вошли в город, где сохранились лишь небольшие жилые дома на окраинах, а центральные районы были почти полностью уничтожены. Теперь это одно из крупнейших туристических мест нашей страны», - сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Урок истории организовали в рамках историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Депутат Руслан Шаипов отметил, что такие события помогают доступно и интересно рассказать детям о значимых исторических событиях.

Отметим, что в рамках этого проекта для жителей Химок проводят не только уроки, но и мастер-классы, кинопоказы, встречи с ветеранами боевых действий и выдающимися деятелями округа.

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Химки История Калининград
19 октября 2024, 22:57
Вручение мандатов депутатам нового созыва прошло в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Торжественную церемонию вручения провели в администрации Мытищ. Новоиспеченных депутатов поздравили с избранием.

Андрей Гореликов, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи, пожелал народным избранникам продуктивной деятельности и вручил мандаты. После торжественной части депутаты на очередном Совете рассмотрели вопросы повестки и проголосовали за внесение изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства.

Помимо этого, на собрании назначили старост деревень Большая Черная - Екатерину Сомину и Подрезово - ей стала Татьяна Семина.

Благодарственное письмо от Совета Лисичанска за гуманитарную и благотворительную помощь в возрождении города вручили главе городского округа Мытищи Юлии Купецкой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Депутаты Лисичанск
19 октября 2024, 21:06
Фестиваль хоровой духовной музыки прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фестиваль хоровой духовной музыки «Покровские встречи» прошел в Сходненской детской школе искусств городского округа Химки. Концерт приурочили к празднованию Покрова Божьей Матери.

Традиционно Покров Божьей Матери празднуется 14 октября. Православные христиане вспоминают чудо 910 года. Предание гласит, что тогда Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Жителей Химок пригласили на фестиваль духовной музыки, приуроченному к этому дню.

Народные песни, посвященный Богородице, и духовные песнопения исполнили коллективы детской школы искусств, хор Троицкого храма, трио храма Благовещения и детский фольклорный ансамбль «Соловейка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Православие Химки Фестивали

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