04 сентября 2024, 19:06

Две новые автоцистерны поступили в лесопожарные формирования Подмосковья

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Две новые автоцистерны получили лесопожарные формирования Московской области. Эти машины используются для тушения пожаров небольшой площади.

«На таком автомобиле пожарный расчет быстро попадает к месту возгорания, а запас воды в 1 600 литров на борту позволяет автоцистерне автономно ликвидировать пожар», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

До конца года на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще три единицы специализированной техники - седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники к месту пожара.

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Лесные пожары Машины
04 сентября 2024, 19:26
«Большие и отзывчивые сердца». Андрей Воробьев наградил лучших педиатров в Подмосковье
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Лучших педиатров Подмосковья отметили на областном съезде детских врачей. По указу президента губернатор Андрей Воробьев вручил награды, поблагодарив каждого за добросовестный и многолетний труд.

«Я очень благодарна за такую награду. Она не только моя, но и всего моего огромного, дружного и очень профессионального коллектива. Приятно, что здравоохранение в Московской области занимает одно из главных мест. И наше правительство, и Министерство здравоохранения России выделяют на его развитие огромные средства. Детский клинический центр в Красногорске - это вообще космос», - сказала Татьяна Мельник.

Другой получатель награды - участковый педиатр Елена Десятова - наряду с лечебной и диагностической работой решает экспертные вопросы, связанные с состоянием здоровья детей, в том числе сирот и ребят, находящих в трудной жизненной ситуации.

Звания «Заслуженный врач России» удостоили участкового врача-педиатра во Фрязине Елену Десятову и главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяну Мельник из Люберец.

«Поздравляю вас, и спасибо за ваш тяжелый, многолетний труд. На такой приятной ноте мы сегодня начали V Съезд детских врачей», - отметил Андрей Воробьев.

В Подмосковье - более трех тысяч педиатров, из которых 1,5 тысячи - участковые, а 555 - узкопрофильные специалисты.

«В педиатрии я с 1980 года, в следующем году будет уже 45 лет стажа. Всю жизнь работаю во Фрязине. Педиатр, прежде всего, должен быть неравнодушным человеком. А самый большой плюс в том, что мы работаем с несколькими поколениями наших пациентов. Сначала они были детьми, потом стали родителями и теперь приводят своих детей. Мы - такие семейные доктора», - поделилась Елена Десятова.

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Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проводит исследования состояния матери и плода. Она владеет всеми видами операций для беременных и молодых мам.

Дети Андрей Воробьев Врачи Медицина
04 сентября 2024, 18:57
Школьникам из Подольска напомнили правила поведения в экстренных ситуациях
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В День солидарности в борьбе с терроризмом для школьников городского округа Подольск провели занятия по безопасности в экстренных ситуациях. Ребятам показали тематические фильмы и организовали встречи с дружинниками и представителями сообществ, которые помогают бойцам СВО.

Акция «Беслан: прерванный урок» прошла во Дворце творчества молодежи Подольска. Подростки из восьмых классов школы № 21 увидели снятое во время штурма и захвата заложников видео. Ребятам рассказали о событиях 90-х и 00-х годов.

Школьники смастерили белых журавлей в память о погибших. Ученики выстроились в ряд и собрали слово «Помним».

Подросткам также показали профилактический ролик. Они узнали, как вести себя при обнаружении неизвестных предметов и что делать, если появились вооруженные лица. Беседу с учениками на тему «Экстремизм и терроризм - угроза обществу» провели активисты народных дружин «Кузнечики», «Атаманская сотня» из числа Стрелковского хуторского казачества и центра «Рокот». В начале урока школьники минутой молчания почтили память погибших в Беслане.

«Нам рассказали, как себя нужно вести. Самое главное - не поддаваться панике. В будущем я тоже хочу стать военнослужащим и бороться с подобными правонарушениями», - поделился ученик 9Д класса школы № 34 Денис Никитин.

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Подольск Теракт в Беслане
04 сентября 2024, 18:17
Девочка из Подольска вышла в финал кулинарного шоу на телеканале «Пятница!»
Unsplash
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Финалисткой шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!» стала 12-летняя Вероника Кравченко из городского округа Подольск. Девочка создала бисквитный торт с кремом «Пломбир», а также рассказала об идее и дизайне своего творения.

Юный кондитер Вероника Кравченко попала в финал телевизионного «Кондитер. Дети». Ее бисквитный торт продегустировал знаменитый мастер кулинарного искусства Ренат Агзамов. Он поздравил девочку и подарил розовый фартук с надписью «Кондитер».

«В 23 веке люди настолько станут быстро развиваться, что уже в маленьком возрасте, сидя в песочнице, они пройдут школьную программу и получат образование. Здесь девочка изучает сопротивление материалов, а мальчик - чертежи», - поделилась финалистка.

Помимо кулинарии, Вероника Кравченко осваивает фигурное катание и уже получила 2-й спортивный разряд. Девочка также играет на флейте.

В кулинарном шоу на телеканале «Пятница!» участвуют дети кондитеры-любители. В жюри - звездный кондитер Ренат Агзамов и его коллеги по цеху. Победители каждого выпуска сразятся в суперфинале. Взрослым победителям дарят миллион рублей, а дети получают 500 тысяч рублей.

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Подольск Телевидение Шоу-бизнес
04 сентября 2024, 17:46
Завод мясных деликатесов запустят в Мытищах к концу года
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В Мытищах построят завод «Фермерские колбасы Подмосковья». Проектом занимается крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле». Компания получила разрешение на строительство при поддержке ЦСС Московской области.

Завод с мощностью от двух до трех тысяч тонн в год потребует инвестиций свыше 200 миллионов рублей и создаст более 50 рабочих мест. Согласно проекту, на предприятии создадут инженерную инфраструктуру и установят современное оборудование.

Ожидается, что завод начнет работать к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он также напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков.

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Инвестиции Мытищи Строительство Заводы Экономика

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