Две новые автоцистерны поступили в лесопожарные формирования Подмосковья

Лучших педиатров Подмосковья отметили на областном съезде детских врачей. По указу президента губернатор Андрей Воробьев вручил награды, поблагодарив каждого за добросовестный и многолетний труд.

«Я очень благодарна за такую награду. Она не только моя, но и всего моего огромного, дружного и очень профессионального коллектива. Приятно, что здравоохранение в Московской области занимает одно из главных мест. И наше правительство, и Министерство здравоохранения России выделяют на его развитие огромные средства. Детский клинический центр в Красногорске - это вообще космос», - сказала Татьяна Мельник.

Другой получатель награды - участковый педиатр Елена Десятова - наряду с лечебной и диагностической работой решает экспертные вопросы, связанные с состоянием здоровья детей, в том числе сирот и ребят, находящих в трудной жизненной ситуации.

Звания «Заслуженный врач России» удостоили участкового врача-педиатра во Фрязине Елену Десятову и главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяну Мельник из Люберец.

«Поздравляю вас, и спасибо за ваш тяжелый, многолетний труд. На такой приятной ноте мы сегодня начали V Съезд детских врачей», - отметил Андрей Воробьев.

В Подмосковье - более трех тысяч педиатров, из которых 1,5 тысячи - участковые, а 555 - узкопрофильные специалисты.

«В педиатрии я с 1980 года, в следующем году будет уже 45 лет стажа. Всю жизнь работаю во Фрязине. Педиатр, прежде всего, должен быть неравнодушным человеком. А самый большой плюс в том, что мы работаем с несколькими поколениями наших пациентов. Сначала они были детьми, потом стали родителями и теперь приводят своих детей. Мы - такие семейные доктора», - поделилась Елена Десятова.

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Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проводит исследования состояния матери и плода. Она владеет всеми видами операций для беременных и молодых мам.