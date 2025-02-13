Две команды из Подмосковья выступят в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом
Финальный этап XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013–2014 годов рождения пройдет 18 и 19 февраля. Подмосковье на соревнованиях представят спортсмены из Красногорска и Королева.
Королевские юные хоккеисты в прошлом году впервые стали обладателями переходящего Кубка.
Финал турнира посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменов.
Все игры проведут на катке на Красной площади. Торжественная церемония открытия начнется в 13.00 17 февраля со старинной русской забавы - хоккея в валенках.