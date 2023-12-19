19 декабря 2023, 09:57

Две экономические зоны Подмосковья вошли в число лидеров рейтинга ОЭЗ России 2023 года

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Особые экономические зоны «Дубна» и «Ступино Квадрат» вошли в число лидеров VII Национального рейтинга ОЭЗ 2023 года. Оценку подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития.

«Дубна» заняла второе место в рейтинге среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Эта подмосковная площадка уже несколько лет неизменно входит в число лучших по стране. Здесь работают 163 резидента, которые создали почти семь тысяч рабочих мест.

Площадка «Ступино Квадрат» стала лидером рейтинга по блоку «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ». Эта особая экономическая зона показала самый лучший показатель по разделу в 2023 году. Здесь 14 резидентов и почти 1,5 тысячи рабочих мест.

«ОЭЗ - эффективный инвестиционный инструмент, который привлекает инвестиции, обеспечивает развитие технологий и промышленности, а также позволяет создавать новые рабочие места. Две подмосковные площадки абсолютно заслуженно стали лидерами рейтинга АКИТ», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Регион получает ощутимую финансовую отдачу в виде налоговых поступлений из ОЭЗ. Резиденты «Дубны» уже перечислили в бюджеты всех уровней 14,6 миллиарда рублей, резиденты «Ступино Квадрат» - миллиард. В дальнейшем эти суммы будут расти.

Сейчас в Подмосковье работают пять особых экономических зон. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции Бизнес
19 декабря 2023, 11:06
Нейросеть помогла выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году
Unsplash
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Искусственный интеллект проанализировал состояние более 640 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Подмосковье с начала года. С помощью нейросети удалось выявить 991 участок, который не используется по назначению.

«Применение технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве поможет оптимизировать ресурсы, ввести в оборот неиспользуемые земли и повысить урожайность. В рамках пилотного проекта нейросеть анализирует спутниковые снимки, проводит математические расчеты и направляет данные о рельефе земельных участков, сведения о погодных условиях», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Несколько раз за сезон фермеры проводят мероприятия по улучшению сельскохозяйственных земель и отчитываются о них с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Там создан специальный чек-лист, который нужно заполнить для проверки. Искусственный интеллект помогает анализировать и систематизировать сведения, которые предоставил фермер.

В 2023 году с помощью нейросетей в Подмосковье выявили 991 неиспользуемый участок общей площадью 48 тысяч гектаров. Система позволяет получать полезную информацию и упрощает отчетность для более чем 400 сельхозпроизводителей Подмосковья.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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Сельское хозяйство Искусственный интеллект Нейросети
19 декабря 2023, 11:04
Министр Аипова напомнила о действии упрощенной системы штрафов в Подмосковье
Unsplash
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Дорожные камеры помогают следить за перевозкой стройотходов и правильностью парковки в Подмосковье, а штрафы можно получить по упрощенной системе — от искусственного интеллекта. По словам руководителя ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой, за неделю камеры выявили более 500 нарушений, а сумма штрафов превысила 27 миллионов рублей.

«За неделю, начиная с 11 декабря, в поле зрений камер дорожной сети попались 356 водителей, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта без разрешающих документов. Теперь бюджет придется пополнить на сумму более 23 миллиона рублей», - подчеркнула Аипова.

Помимо этого, искусственный интеллект выявил и оштрафовал 83 водителей, которые припарковались возле контейнерных площадок.

Напомним, борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в « зоне особого внимания ». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
19 декабря 2023, 10:39
Подмосковная горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч звонков за неделю
Unsplash
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За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 4,7 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что более 1,7 тысячи заявителей получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили европротоколы с помощью операторов.

Служба помощи оказывает поддержку как дистанционно, так и очно. Получить консультации по телефону можно круглосуточно. Оформить дорожные аварии без пострадавших также можно в одном из 15 специальных Центрах помощи.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы скоординируют дальнейшие действия.

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ДТП Машины
19 декабря 2023, 10:33
Новогодние программы проведут в парке усадьбы Кривякино в декабре
Телеканал «360»
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Праздничные программы жду жителей Воскресенска в парке усадьбы Кривякино. На днях там прошла музыкальная программа с играми на свежем воздухе и ярмаркой местных мастеров.

Мероприятия в парках Воскресенска будут проводиться всю зиму. Узнать о них можно в афишах проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостей угощали ароматным чаем, а в центре культуры и досуга «Москворецкий» для детей провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

Пока одни ребята творили на новогоднем мастер-классе, другие - активничали в парке. Веселые эстафеты, игры и танцы не давали гостям замерзнуть.

Новый год Воскресенск Парки

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