Две детские поликлиники появятся в ЖК «Пехра» в Балашихе в этом году

Детское отделение на 50 посещений в смену, расположенное на первом этаже жилого дома № 12 на улице Яганова, уже готовится к открытию.

В нем разметили два педиатрических кабинета, кабинет для прививок и отдельный фильтр-бокс.

Еще одно детское отделение откроют в доме № 10 на улице Яганова. Поликлиника будет рассчитана на 100 посещений в смену. В ней разместят кабинеты педиатра и неотложной помощи, забора крови и иммунопрофилактики, процедурную и фильтр-бокс.

Также оборудуют зону комфортного ожидания и комнату для кормления ребенка. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 67%.

«При появлении новых больших жилых комплексов, в первую очередь, работаем с застройщиком над параллельным запуском социальных объектов», - обратил внимание глава Балашихи Сергей Юров.

Он подчеркнул, что новоселы должны иметь возможность сразу получать медицинские услуги, отправлять детей в школу или детсад, расположенные рядом с домом.

В октябре прошлого года в ЖК «Пехра» открыли взрослое отделение поликлиники № 2 на 100 посещений в смену. Оно работает в жилом доме на первом этаже. Прием здесь ведут терапевт, лор, офтальмолог, невролог, кардиолог и эндокринолог. Есть процедурный и прививочный кабинет, отметили в пресс-службе администрации.