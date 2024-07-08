Две баскетбольные команды Лобни победили в турнире 3×3 в «Лужниках»

В баскетболе 3×3 играют в одно кольцо. Команда состоит из четырех человек: три игрока и один запасной. Сборные 2011 и 2014 годов рождения из Лобни завоевали серебро, а команда 2012 года стала второй в турнире. Спортсменов тренируют Константин Горелов и Андрей Коханчик.

Напомним, в городском округе Лобня большое внимание уделяют спорту. Здесь работают 18 бюджетных секций. Спортсмены побеждают на турнирах различного уровня.

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