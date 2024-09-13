Две баскетбольные команды из Мытищ прошли отбор на первенство России

Команда девушек 2008 года рождения из «СШОР по баскетболу», под руководством тренера Васильевой Татьяны Игоревны, продемонстрировала отличную игру. В упорной борьбе за третье место они одержали победу над командой из городского округа Люберцы со счетом 60:42. Этот успех обеспечивает им участие в этапах первенства России по баскетболу.

Особо стоит отметить игру Анастасии Гордововой, которая была признана лучшим форвардом турнира.

Также в Черноголовке выступала команда юношей 2012 года рождения, которая заняла второе место. Эти результаты позволили баскетболистам пройти отбор на Всероссийские соревнования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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