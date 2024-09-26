26 сентября 2024, 14:15

Два жителя Фрязина стали почетными работниками электронной промышленности

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Сотрудников научно-производственного предприятия «Восток» наградили почетными званиями. Их отметили за долгую и профессиональную работу и практические достижения.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил награду «Почетный работник электронной промышленности» генеральному конструктору «Истока» Александру Борисову и заместителю директора по научной работе предприятия Вячеславу Исаеву.

Церемония прошла на форуме «Микроэлектроника» в «Сириусе». Делегация «Истока» также представила на нем доклады в разных секциях.

Отметим, что такое звание присваивают за работу в отрасли не менее 15 лет, передовые практические достижения и результаты. Они могут быть связаны с развитием и разработкой современных видов электронных средств.

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Награды Фрязино Промышленность Технологии
26 сентября 2024, 15:07
Семейный фестиваль пройдет в Павловском Посаде 28 сентября
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Творческий вечер «Арбузник» для всех желающих проведут в парке «Дубрава» в Павловском Посаде в конце сентября. Темой встречи станет ушедшее лето.

Жители могут представить свои творческие номера на тематическом празднике. Можно исполнить песню, провести конкурсы, подготовить загадки, танец, пантомиму, дефиле и другие выступления.

Мероприятие организуют сотрудники парка «Дубрава».

«Праздничный стол накрываем все вместе. Пусть наш стол ломится от салатов, сладостей и напитков ручной работы. Мы творческие люди во всем! Ждем всех на наш праздник, будет весело, ярко и вкусно», - прокомментировали они.

Отметим, что «Арбузник» уже стал традиционным фестивалем для Павловского Посада. Он прошел и в 2023 году.

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Фестивали Павловский посад Парки
26 сентября 2024, 15:06
Субботники пройдут вблизи железной дороги и автовокзалов в Электрогорске
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Глава Павловского Посада Денис Семенов проверил содержание общественных пространств в Электрогорске. Он отметил хорошую динамику благоустройства, но поручил провести уборку территорий местных вокзалов.

Одной из точек визита стала зона за домом № 1 по улице Горького. Рабочие измельчают здесь ветки и убирают мусор.

Новый сквер продолжают благоустраивать около дома № 15б на улице Ленина. Здесь уже заасфальтировали дорожки. До конца следующей недели рабочие проведут гидропосев газона, высадят деревья и кустарники.

Следующей точкой объезда стал городской парк. Здесь установили перголу и новые информационные стенды.

«Получаю жалобы от жителей по вопросу содержания ж/д и автовокзала, а также железнодорожных путей. Очень много мусора мы сегодня обнаружили на обозначенных территориях. Поручил службам провести субботники. Также направим обращения в министерство транспорта Московской области для того, чтобы РЖД приняли в работу зафиксированные замечания», - отметил Денис Семенов.

Глава также попросил жителей ответственнее относиться к чистоте на территории общественных пространств.

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Благоустройство Субботник Павловский посад Парки
26 сентября 2024, 14:54
Пациентку с раком груди 3-й стадии спасли в Московском областном онкодиспансере
Пресс-служба Минздрава МО
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Женщина 55 лет обратилась в Московский областной онкологический диспансер с отеком левой молочной железы. Обследование выявило рак третьей стадии. Ранее пациентку ничего не беспокоило, поэтому она долгое время не обращалась за помощью.

«На первом этапе лечения мы провели женщине восемь курсов химиотерапии. После того как добились положительной динамики в консервативной борьбе с опухолью, выполнили хирургическую операцию, а затем курс лучевой терапии», - рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская.

Комплексный многоэтапный подход дал хорошие результаты. Контрольное обследование не выявило у пациентки раковых клеток.

Специалисты говорят, что большинство опухолей, обнаруженных на ранних стадиях, излечимы. Поэтому женщинам старше 40 лет необходимо ежегодно проходить маммографию. Ее выполняют бесплатно по полису ОМС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Женщины Рак
26 сентября 2024, 14:53
Автоинспекторы Балашихи проверили соблюдение правил перевозки детей
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В микрорайоне Ольгино на Главной улице в Балашихе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», организованное сотрудниками ДПС. Целью мероприятия стало предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе двухчасовой акции сотрудники проверили 64 автомобиля и выявили два случая нарушения правил перевозки детей без использования детских удерживающих устройств. Всем участникам мероприятия были вручены памятные листовки с информацией о важности использования детских автокресел.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям приучать детей к использованию автокресел с самого раннего возраста. Это поможет ребенку понять, что автокресло - обязательный элемент безопасности при поездке. Выбирать автокресло рекомендуется вместе с детьми, чтобы обеспечить комфорт и правильную фиксацию без излишнего давления на тело.

Сотрудники Госавтоинспекции также напоминают водителям о необходимости быть особенно внимательными и осторожными при перевозке детей. Соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и избегание необдуманных маневров на дороге - залог безопасности маленьких пассажиров.

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Дети ГИБДД Балашиха

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