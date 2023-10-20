Два жилых дома газифицировали в деревне Манихино под Истрой
Голубое топливо получили более 250 жителей деревни Манихино. Там газифицировали дома № 1 и № 2 на Военно-Морской улице.
«Вопрос газоснабжения этих домов не решался годами, однако сегодня о проблемах с поставкой в квартиры „голубого топлива“ жители могут забыть», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Чтобы провести в квартиры газ, специалисты построили газорегуляторный пункт и смонтировали новую надежную систему внутреннего газоснабжения.
«В результате этой работы жители 91 квартиры, а это более 250 человек, обеспечены природным газом», - прокомментировал заместитель начальника районной инспекционной службы города Дедовск Сергей Присяжнюк.
Напомним, в прошлом году газифицировали дома на улице Военной в Рычкове. Там к «голубому топливу» подключили 32 квартиры.
Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.
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