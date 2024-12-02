Два врача из Ленинского округа стали лауреатами областного конкурса

Участников состязаний нужно было пройти компьютерное тестирование, выполнить практическое задание и найти решение в определенной ситуации. Для каждого медика задачи разрабатывались индивидуально. Участвовать в конкурсе могли только специалисты со стажем работы не менее пяти лет в медицинских учреждения Подмосковья.

Все сто лауреатов конкурса «Подмосковный врач» получат единовременную выплату в размере 180 тысяч рублей.

Наталья Калиничева переехала в Видное из Воронежа и занимается лечением детей более девяти лет. Рамил Шахвеледов имеет восьмилетний стаж работы педиатром, в том числе два года - в детской поликлинике Видного, куда приехал после окончания медицинского университета в Саратове.

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