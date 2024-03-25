25 марта 2024, 13:16

Два водоема в Щелкове очистят в этом году

Медиасток.рф
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Санитарную очистку двух водоемов проведут в этом году в городском округе Щелково. В порядок приведут Медвежьи Озера и пруд в селе Трубино.

«Это важная часть экологической работы в округе. Благодаря губернаторской программе мы приводим в порядок пруды и озера на всей нашей территории. Жители позитивно относятся ко всем экологическим акциям, мы наблюдаем огромный отклик», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Работы проведут в период с июня по сентябрь. Очистка водоемов состоится в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» городского округа Щелково.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Экология Водоемы
25 марта 2024, 16:09
Дни субботников определили в Подольске
Медиасток.рф
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Глава Подольска Григорий Артамонов объявил дни субботников в муниципалитете. Первый из них пройдет уже 6 апреля.

«Помимо текущих работ по уборке территории городского округа, к которой уже приступили наши коммунальные службы, пройдут традиционные для апреля субботники. В них смогут принять участие все жители», - сказал Григорий Артамонов.

Субботники назначены на 6, 13, 20 и 27 апреля.

Глава Подольска пригласил к наведению порядка не только жителей, но и представителей бизнес-сообщества, общественные организации.

Для субботников заготовят необходимый более 1,2 тысячи грабель, порядка трех тысяч метелок, 1,5 тысячи лопат, 17 тысяч мешков для мусора и перчатки, а также краску.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Благоустройство Субботник
25 марта 2024, 16:09
Новый корпус ЖК «Горки Парк» почти на 500 квартир ввели в эксплуатацию в Ленинском округе
группа «Самолет»
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Почти 500 семей в ЖК «Горки Парк» готовятся к новому этапу — переезду. Министерство жилищной политики одобрило готовность к эксплуатации корпуса № 7.1 застройщика «Самолет».

Дом вмещает 496 квартир общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположены коммерческие помещения, где появятся магазины, аптеки, кофейни и другие сервисы для жителей.

В корпусе представлены разнообразные типы квартир - от студий до квартир четырехкомнатной планировки. Квартиры будут переданы с чистовой отделкой в светлых тонах, с установленными межкомнатными дверьми и сантехникой. Некоторые из них уже оборудованы кухонными гарнитурами и мебельными сетами.

Интерьер выполнен в дизайн-коде проекта «Луг» - светлые холлы первого этажа украшены акцентными стенами с элементами из керамогранита, повторяющими форму колосьев. Также для жильцов предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, а также кладовые для сезонных вещей на подземном уровне.

Фасад здания разделен на блоки с помощью вертикального и горизонтального деления. Использованы разные оттенки штукатурки - от белого и пшеничного до коричневого и графитового. Эта цветовая гамма актуальна для всех домов в проекте «Горки Парк».

Каждый житель сможет насладиться отдыхом во дворе дома, где есть места для прогулок, уличные тренажеры, скамейки, беседки и современные игровые площадки для детей из натуральных материалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Ленинский округ
25 марта 2024, 16:05
Доноры сдали более 1,3 тонны крови в Подмосковье за выходные
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Московский областной центр крови, его филиалы и отделения переливания крови работали в выходные 23 и 24 марта. Медорганизации также увеличили время работы, чтобы принять всех желающих сдать кровь.

«Служба крови Московской области работала в усиленном режиме все выходные. Несмотря на то, что мы сразу заявили о достаточном запасе донорской крови и ее компонентов, огромное количество неравнодушных людей изъявило желание помочь пострадавшим в „Крокусе“ и сдать кровь», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в выходные в Подмосковье работало 17 пунктов донорства, в которые за два дня обратились почти четыре тысячи добровольцев. Таким образом, удалось заготовить более 1,3 тонны крови.

Напомним, для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
25 марта 2024, 15:55
Екатерина Гришина из Химок рассказала о работе волонтеров в Crocus City Hall
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Волонтер из Химок Екатерина Гришина в составе добровольческой группы помогала людям, которые приходили после трагедии к Crocus City Hall. Она консультировала и координировала их на месте.

Подробностями своей работы Екатерина Гришина поделилась в эфире «Подмосковье. Life». Вместе с другими волонтерами она рассказывала жителям, как пройти к стихийному мемориалу, как связаться с медиками и спасателями.

«Было очень много людей, которые просто хотели помочь. Мы объясняли, какая именно требуется помощь, они становились рядом с нами, моментально вливались в работу. В нашей группе работали волонтеры из разных городов, организаций. Это и „Волонтеры Подмосковья“, и „Волонтеры Победы“, и активисты „Молодой гвардии“, и другие. Но в целом было ощущение одной большой команды, одной большой семьи», - поделилась Екатерина.

Напомним, теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

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Химки Волонтеры Стрельба в Crocus City Hall

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