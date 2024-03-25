Два водоема в Щелкове очистят в этом году

«Это важная часть экологической работы в округе. Благодаря губернаторской программе мы приводим в порядок пруды и озера на всей нашей территории. Жители позитивно относятся ко всем экологическим акциям, мы наблюдаем огромный отклик», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Работы проведут в период с июня по сентябрь. Очистка водоемов состоится в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» городского округа Щелково.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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