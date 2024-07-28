Два водоема в Дмитровском округе очистят по программе «100 прудов и озер»

Специалистам предстоит убрать береговой сухостой и разросшийся камыш, достать мусор со дна, удалить ряску, тину и другую нежелательную растительность. Подрядчик работает на специализированном оборудовании - на многофункциональных самоходах-амфибиях с навесным оборудованием. Он уже завершил очистку пруда в селе Рогачево на реке Степановка.

«Рогачевскую плотину чистили дольше - там очень много береговой зоны было засорено древесными остатками, потому что много бобров. Мы к ним не лезли, но они погрызли весь берег. Здесь такого нет. Здесь, в основном, растительность была», - рассказал главный инженер организации «Континент строй» Михаил Николаев.

Сейчас подрядчик очищает пруд на реке Муравка в деревне Бунятино. Все работы планируется завершить к сентябрю.

Всего по программе «100 прудов и озёр», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым , за пять лет привели в порядок 115 прудов общей площадью более 257 тысяч квадратных метров.

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