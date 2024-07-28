28 июля 2024, 10:48

Два водоема в Дмитровском округе очистят по программе «100 прудов и озер»

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Два водоема в деревне Бунятино и в селе Степановка очистят в рамках губернаторской программы «100 прудов и озёр». Жители Дмитровского округа проголосовали за них на портале «Добродел».

Специалистам предстоит убрать береговой сухостой и разросшийся камыш, достать мусор со дна, удалить ряску, тину и другую нежелательную растительность. Подрядчик работает на специализированном оборудовании - на многофункциональных самоходах-амфибиях с навесным оборудованием. Он уже завершил очистку пруда в селе Рогачево на реке Степановка.

«Рогачевскую плотину чистили дольше - там очень много береговой зоны было засорено древесными остатками, потому что много бобров. Мы к ним не лезли, но они погрызли весь берег. Здесь такого нет. Здесь, в основном, растительность была», - рассказал главный инженер организации «Континент строй» Михаил Николаев.

Сейчас подрядчик очищает пруд на реке Муравка в деревне Бунятино. Все работы планируется завершить к сентябрю.

Всего по программе «100 прудов и озёр», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым , за пять лет привели в порядок 115 прудов общей площадью более 257 тысяч квадратных метров.

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Губернаторская программа Подмосковья Добродел Дмитров Реки Водоемы
28 июля 2024, 11:15
Новые правила проверки счетчиков в системе «Аршин» вступили в силу в Лобне
Медиасток.рф
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Новые правила поверки счетчиков вступили в силу в городском округе Лобня. Теперь данные об исправности прибора поступают автоматически в систему «Аршин». Регистрируют их специалисты водоканала.

Приборы учета необходимо проверять раз в шесть лет. Мастер придет к собственнику и проверит эталонный счетчик. Результаты автоматически появятся в общероссийской базе сведений «Аршин» только в том случае, если регистрацию проводит специалист аккредитованной или ресурсоснабжающей организации.

«Участились случаи не только в Лобне, когда люди обращаются за поверкой в какую-то организацию, которая либо сама навязала им услуги, либо люди нашли в интернете. В итоге, приходят какие-то специалисты, якобы делают поверку, могут сорвать пломбу. Данные никуда не вносятся. Собственно, берутся за это деньги, пишется липовый акт. Как минимум, срыв пломбы - это штраф. Поэтому лучше, конечно, обратиться либо в аккредитованную организацию, но лучше в ресурсоснабжающую - тогда никаких проблем со штрафами не возникнет», - сказал руководитель отдела службы контроля качества лобненского водоканала Роман Фомичев-Майоров.

Водоканал Лобни удерживает самые низкие тарифы на проверку счетчиков. В организацию поступают более сотни звонков. Колл-центр работает ежедневно и без выходных с 8:00 до 20:00. Операторы принимают заявку и подбирают время выезда.

Отметим, что сотрудники ресурсоснабжающей организации приходят только в спецодежде. В наличии у них всегда есть удостоверение. Его подлинность можно проверить, позвонив в абонентскую службу водоканала.

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ЖКХ Лобня Правила
28 июля 2024, 10:26
Глава Дмитрова Поночевный провел прием жителей округа в школе № 5
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Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с жителями городского округа на выездном приеме в школе № 5. Вместе с ним отвечали на вопросы его заместители, руководители муниципальных служб и заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

На встрече работали специалисты администрации и заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. На все вопросы жители получили ответы и комментарии.

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Жители Дмитровского округа задавали различные вопросы: от работы физиокабинета в больнице до установки противоскоростных валов во дворе. Например, они рассказали, что ступени от торгового центра «Русь» до дворца культуры «Созвездие» находятся в плохом состоянии. Илья Поночевный ответил, что их отремонтируют в следующем году в рамках благоустройства центральной части города.

«Это очень полезный формат: мы ближе к народу, ближе к людям, ближе к нашим жителям. Каждый обращается со своими вопросами, которые его волнуют. Выезжаем, рассматриваем, где-то сразу комментарии даем на месте. Каждый случай индивидуален», - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева.

Благоустройство ЖКХ Дмитров
28 июля 2024, 00:15
Жителям ЖК «Видный город» в Ленинском округе восстановили энергоснабжение
Freepik
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В жилом комплексе «Видный город» в Ленинском городском округе восстановили свет. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Ранее произошло короткое замыкание кабельной линии в Видном по адресу улица Святослава Рихтера, 3. Электроснабжение жилого комплекса после ремонтных работ полностью восстановили в 21:40.

Свет в ЖК пропал из-за разрыва кабеля около дома, объяснили в министерстве.

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Электричество Работа Ремонтные работы Видное Ленинский округ
27 июля 2024, 22:19
«Гордимся!» Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Междугородной олимпиаде по физике
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Международной олимпиады по физике, которая прошла в Иране. Ими стали ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы, завоевавшие четыре медали.

«Гордимся! Егор Потапов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь забрали золото, а Александр Анисимов - серебро. Поздравляю ребят и их учителей. Желаю дальнейших успехов!», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Олимпиада IPhO 2024 проходила в Иране с 21 по 27 июля. В ней участвовали школьники из 40 стран.

«Наша сборная завоевала четыре золотые медали и одну серебряную. Четверо участников сборной - школьники из Подмосковья», - отметил губернатор.

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Андрей Воробьев Золото Учителя Школьники Иран Долгопрудный

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