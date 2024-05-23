Два водителя из Подмосковья приняли участие в конкурсе профмастерства

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, регион представили неоднократные участники и победители профессиональных конкурсов Дмитрий Пимкин и Артем Быстриков.

Дмитрий Пимкин работает в Балашихе. Он прошел трассу на ЛиАЗ-529265 и занял пятое место. На этапе скоростного маневрирования он получил бронзу, а в зачете по ПДД - шестое место. Он работает в «Мострансавто» уже пять лет.

Артем Быстриков из Химок выполнял задания конкурса на автобусе Волгабас-627102. В личном зачете он занял шестое место, в скоростном маневрировании - шестое, в зачете по ПДД - девятое. В компании он трудится уже 15 лет.

В соревнованиях участвовали 35 команд из России, Белоруссии и Казахстана.

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