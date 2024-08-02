Два учителя из Солнечногорска попали в топ-100 лучших в Подмосковье

Список лучших педагогов утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В нем оказались учитель химии и биологии из школы № 5 Элина Блохина и учитель истории и обществознания из лицея № 7 Константин Крылов. Они получат денежное поощрение за высокие достижения в работе.

Элина Ивановна разработала ряд методических программ по химии. Многие ее ученики становились победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Четыре года педагог является экспертом по проверке ЕГЭ по химии.

Константин Крылов - педагог с 15-летним стажем. Занятия он ведет по принципам доступности и равенства всех учащихся. Награжден почетными грамотами Министерства образования региона и Совета депутатов городского округа Солнечногорск, а также благодарственными письмами Московской областной Думы и администрации муниципалитета.

«Для учителей действует ряд мер поддержки. Например, в социальной ипотеке в Солнечногорске участвуют восемь педагогов, с 2021 года мы предоставили пособие 77 молодым специалистам. Также по программе „Земский учитель“ один педагог получит выплаты», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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