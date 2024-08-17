17 августа 2024, 14:55

Два студента из Воскресенска купили квартиры по сертификату для детей-сирот

Unsplash
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Два студента дорожно-строительного техникума купили квартиры по жилищному сертификату для детей-сирот. Глава городского округа Алексей Малкин поздравил ребят с новосельем.

Иван Кудинов выбрал квартиру в родном городе - Белоозерском. Он планирует утеплить помещение, отделать стену рейками и поставить панель. Молодой человек занимается футболом. Инфрастура вокруг дома поможет поддерживать физическую форму.

Удобное расположение многоквартирного дома оценил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Магазины, аптеки, многофункциональный центр и железнодорожная станция располагаются рядом, а во дворе установлены спортивная площадка и парковка.

Вячеслав Манзуркин также выбрал квартиру в Белоозерском по жилищному сертификату для детей-сирот.

«Нам приятно, что ребята остаются на территории нашего округа, на территории Белоозерского. Город растет и, я думаю, перспектива с такими прекрасными ребятами у Белоозерского - еще лучше», - сказал глава городского округа Алексей Малкин.

Подмосковье - лидер по обеспечению жильем детей-сирот. Еще 10 сертификатов выдали с начала года, а семь человек уже приобрели квартиры. Сумма ежегодно увеличивается, что позволяет приобрести квадратные метры на свой вкус с мебелью, ремонтом в любом городе региона.

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Воскресенск
17 августа 2024, 12:45
Музыканты из Волоколамска выступили для пациентов больницы в Осташеве
Волоколамская ДШИ
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Сотрудники Волоколамской детской школы искусств выступили для пациентов больницы в селе Осташеве. Преподаватель по классу гитары Евгений Сачков и методист школы Марина Сачкова порадовали отделение сестринского ухода.

Супружеская пара прошла по всем палатам. Они играли советские песни, в том числе военных лет. Исполнение музыкантов тронуло пожилых пациентов до глубины души. Некоторые композиции преподаватели спели по заказу пенсионеров.

«У преподавателей сейчас отпуск, но, тем не менее, они по своей инициативе могут выступать там, где их ждут. Именно так и поступили супруги Сачковы. Ветераны искренне благодарили Евгения Сергеевича и Марину Александровну. Говорили, что концерт поддержал их жизненные силы. Встреча закончилась дружеским чаепитием», - сказала директор школы искусств Виолетта Маслова.

Руководство школы в Волоколамске пообещали обсудить идею на педагогическом совете. Возможно, такая практика войдет в обиход, и школа будет чаще выступать для пациентов.

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Школы Больницы Концерты Волоколамск
17 августа 2024, 10:35
Водителя мусоровоза из Красногорска поощрили за добросовестную работу
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Жительница городского округа отправила в адрес регионального оператора Рузского кластера письмо. Она поблагодарила руководителя бригады за качественно выполненную работу.

Экипаж работает с 2021 года. Он обслуживает от 80 до 100 контейнерных площадок в день, содержит транспорт в должном виде, помогает коллегам и берет дополнительные задания, если выполнил текущие задачи.

«Труд бывает разным, но то, что ты делаешь каждый день, всегда нужно выполнять с достоинством. Не скрою, все же приятно, что отметили работу. Так и будем продолжать», - поделился руководитель одного из экипажей Рузского регионального оператора Игорь Воропаев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Работа Водители
17 августа 2024, 10:26
Глава Красногорска Волков встретился с бойцом СВО
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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков встречается с бойцами СВО и их семьями еженедельно. Он помогает решать вопросы, которые ему озвучивают.

Никита Вадимович приехал в отпуск в Красногорск. Он попросил главу помочь в выплате материальной помощи, устройстве ребенка в спортивную секцию и расселении аварийного жилья.

«Ключевое направление нашей работы, и в этом всегда следуем принципам сопричастности и особого внимания, - встречи с героями и их близкими», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

На встречу также пришла Анна Сергеевна. Ее супруг выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Жительница Красногорска активно помогает фронту.

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Красногорск Семья
16 августа 2024, 23:16
Мастер-класс по изготовлению окопных свечей проведут в Химках
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В городском округе Химки пройдет мастер-класс по изготовлению окопных свечей для бойцов специальной военной операции. Изделия отправят бойцам вместе с гуманитарным грузом.

Занятие проведут в доме культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка. Еще все желающие смогут сплести маскировочные сети для военнослужащих.

«Сейчас очень важно объединить все усилия и помочь бойцам. С этими свечами мы передаем частицу своего труда и тепла нашим ребятам», - отметил муниципальный депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Мероприятие пройдет 20 августа по адресу улица Речная, дом № 20.

Отметим, что с начала специальной военной операции в Химках организовали свыше 100 мастер-классов по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. Участие принимают общественники, активисты, волонтеры и неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о прибывших из Курской области взрослых и детях. Для их эвакуации отправили автобусы в сопровождении врачей Госавтоинспекции.

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Химки Общественные акции

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