Два студента из Воскресенска купили квартиры по сертификату для детей-сирот

Иван Кудинов выбрал квартиру в родном городе - Белоозерском. Он планирует утеплить помещение, отделать стену рейками и поставить панель. Молодой человек занимается футболом. Инфрастура вокруг дома поможет поддерживать физическую форму.

Удобное расположение многоквартирного дома оценил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Магазины, аптеки, многофункциональный центр и железнодорожная станция располагаются рядом, а во дворе установлены спортивная площадка и парковка.

Вячеслав Манзуркин также выбрал квартиру в Белоозерском по жилищному сертификату для детей-сирот.

«Нам приятно, что ребята остаются на территории нашего округа, на территории Белоозерского. Город растет и, я думаю, перспектива с такими прекрасными ребятами у Белоозерского - еще лучше», - сказал глава городского округа Алексей Малкин.

Подмосковье - лидер по обеспечению жильем детей-сирот. Еще 10 сертификатов выдали с начала года, а семь человек уже приобрели квартиры. Сумма ежегодно увеличивается, что позволяет приобрести квадратные метры на свой вкус с мебелью, ремонтом в любом городе региона.

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