08 сентября 2024, 14:27

Два спортзала открыли в новом физкультурном комплексе «Арсенал» в Можайске

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В Можайске на 1-й Железнодорожной улице открылся новый спортивный комплекс «Арсенал». Этот современный центр уже готовится принять первый всероссийский турнир по самбо под названием «Бородино», который пройдет с 13 по 16 сентября.

В турнире примут участие спортсмены из 20 регионов России, которые будут бороться за престижное звание «Мастера спорта Российской Федерации».

В комплексе расположены два универсальных спортивных зала, тренажерный зал, специализированный зал для борьбы, а также медицинский блок, буфет и помещения для судей и тренерского состава. Комплекс станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, в которой занимается около 500 воспитанников.

С общей площадью более 5,6 тысячи квадратных метров, «Арсенал» позволяет проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая волейбол, художественную гимнастику и кикбоксинг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Можайск
08 сентября 2024, 12:34
Явку избирателей к 12:00 воскресенья подсчитали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Явку избирателей на выборах депутатов в городских округах Подмосковья к полудню 8 сентября подсчитали в Мособлизбиркоме. Цифру озвучил официальный Telegram-канал комиссии.

По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 19,80%. Чаще всего жители региона делают свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования - 84,45%.

«На избирательных участках - 14,04%», - заявили в Мособлизбиркоме.

К утру воскресенья явка на выборах в Подмосковье составила 18,89%. Дистанционно проголосовали 81,47%, согласно данным на 10:00.

Воскресенье - последний день выборов. В Московской области 8 сентября свои двери для жителей открыли 1608 участков в 28 округах. УИКи проверили на соблюдение требований безопасности.

Депутаты Выборы
08 сентября 2024, 11:57
Школьница из Балашихи победила в конкурсе Русского географического общества
Медиасток.рф
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Ученица гимназии № 2 из Балашихи стала победителем всероссийского конкурса. Теперь девушка поучаствует в профильной смене Русского географического общества «Мир открытий».

Дарья Б. из гимназии имени М. Грачева из Балашихи выиграла возможность поучаствовать в дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Мир открытий».

Сначала участникам дадут базовые знания в области географии, экологии, краеведения и других смежных дисциплин. После школьники смогут применить их в обработке информации и анализе географических данных, в работе с географическим оборудованием.

Также ребятам расскажут про общественно значимые проекты Русского географического общества. Дети смогут пообщаться с учеными, путешественниками, экспертами, специалистами в разных областях географии.

Смена завершится 19 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Владивосток Балашиха конкурсы
08 сентября 2024, 11:56
Содержание дворов проверили в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе
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Обход территорий в микрорайоне Железнодорожный провел первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев. Он проверил подготовку к отопительному сезону и качество содержания дворов.

В контрольном обходе поучаствовали первый замглавы Балашихи Сергей Лукичев, замглавы округа Михаил Объедков, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Попов, а также представители управляющих компаний и активные жители.

Комиссия проверила ход подготовки нескольких домов на Пролетарской, Пионерской, Комсомольской улицах, улице Новой, а также Савинском шоссе к отопительному сезону. Обратили внимание и на содержание придомовых территорий.

«Мы сегодня прошлись по дворовым территориям центральной части микрорайона Железнодорожный. Здесь сотрудники управляющих компаний отлично убирают и качественно содержат территории. Замечаний нет. Мы обсудили ряд рабочих вопросов, связанных с текущим благоустройством дворов и заменой асфальта. Проверили подготовку к отопительному сезону, вся центральная часть микрорайона Железнодорожный готова к пуску тепла», - прокомментировал Сергей Лукичев.

Специалисты решили выложить плиткой дорожку около пешеходного перехода на одном из участков Савинского шоссе.

Отметим, что такие проверки регулярно проходят в разных районах округа по поручению главы Балашихи Сергея Юрова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха
07 сентября 2024, 21:42
Парк Мира в Коломне откроют в День города
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В Коломне готовятся к торжественному открытию обновленного парка Мира, приуроченного к 847-летию города. Мероприятия начнутся 14 сентября.

Праздничная программа стартует с запуска фонтана, который является самым большим в Коломне - диаметр его чаши превышает 35 метров. Это событие станет символическим началом праздника и привлечет внимание гостей.

Для юных посетителей парка будут работать тематические площадки, которые будут открыты до 20:00. Детей ждут разнообразные игры и развлечения.

В 14:00 состоится открытие фестиваля «Виват, Коломна!», где выступят профессиональные, образцовые и народные детские духовые оркестры из Коломны, Озер, Каширы и Рязанской области. В программе - музыкальные произведения от классики до джаза, включая старинные марши и популярные композиции российских композиторов.

В течение всего дня в парке будет работать пункт сбора дополнительной помощи для участников СВО. Жители смогут принести вещи, написать письма и нарисовать рисунки для солдат, а также принять участие в плетении маскировочных сетей и создании окопных свечей.

Кульминацией праздника станет вечернее выступление солистов Городского округа Коломна и приглашенных гостей: Михаила Брагина из Мурзилки LIVE и группы «Город 312». Концерт начнется в 18:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Коломна Парки

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