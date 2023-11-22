Два развивающих центра открыли в школе № 1 в Котельниках

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Новую образовательную систему, объединяющую урочную и внеурочную сферы деятельности ребенка, применяют в школе № 1 в Котельниках. Учителя стараются выявить у детей таланты, а также помочь им найти общий язык со сверстниками. Для этого после уроков школьникам предлагают подготовить, например, творческий проект или посетить выставку.

«Это уникальный опыт, уникальные условия в этой школе, профессиональный коллектив и необычная, очень дружная, многонациональная семья учеников», - отметила замдиректора Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Академии социального управления в городе Подольске Нина Кочеткова.

Для развития способностей детей в школе открыли два центра: для одаренных и талантливых детей - «Уник-ум» и для творческих коллективов - «Ритм». Развивающие занятия помогают детям достигать новых высот в учебе.

«Эти центры помогают не только получить качественное образование, но и найти свое призвание, раскрыть свой талант, занять свою нишу в обществе. На территории города Котельники есть много различных кружков и секций, но именно в нашу школу дети бегут с охотой. На сегодняшний день порядка 300 детей посещают эти центры», - сказала директор школы № 1 Татьяна Баранова.

Кроме того, учителям представилась хорошая возможность обменяться педагогическим опытом. Некоторые занятия школьники проводили самостоятельно, а их наставники оценивали идеи учеников, самые интересные задумки брали на заметку.

Не обошлось и без практических лабораторных опытов. Например, ребята проводили эксперимент, в ходе которого нужно было надуть резиновый шарик с помощью углекислого газа, а также изучали влияние соляного раствора на клетки лука.

Учителя напоминают о необходимости предоставлять детям как можно больше возможностей в их творческом и научном развитии. При этом важно, чтобы дети и учителя слаженно работали вместе. Это закладывает необходимый фундамент, на котором будет строиться дальнейшее образование.