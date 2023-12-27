Два последних дома достроили в жилом комплексе «Центральный» в Щелкове

Земельные участки получили более 2,3 тысячи многодетных семей из Подмосковья в 2023 году. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Как только получили землю, сразу же взялись за строительство. Уже зарегистрировали дом в Росреестре и получили адрес. Теперь будем воплощать остальные мечты, обустраивать участок. Мечтайте! И пусть Новый год принесет в каждый дом счастье», - отмечает Екатерина Краснова.

С 2011 года землю в Подмосковье получили более 35,6 тысячи многодетных семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Обеспечение многодетных семей земельными наделами - один из приоритетных вопросов нашего ведомства. В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков. К примеру, в следующем году в Мытищах сформируют земельные участки для примерно 400 многодетных семей», - рассказала Наталья Адигамова.

Лидеры по количеству выданных участков в этом году - городские округа Электросталь, Протвино, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Коломна, Люберцы, Богородский, Ступино, Рузский и Воскресенск. Землю здесь получили 1,2 тысячи семей с тремя и более детьми.

Семья Моториных получила землю на территории Богородского городского округа еще в 2012 году. У Олега и Светланы четверо детей.

«На участке построили дом с баней, активно занимаемся садоводством, выращиваем плодовые деревья и кусты, очень любим создавать затейливые клумбы. Еще мы любим зимние забавы, а во дворе своего дома можно придумать массу развлечений. Иметь свой дом - счастье!», - признается Светлана Моторина.

Семья Аксеновых участок получила в деревне Новопареево в 2014 году.

«Дом построили, но пока небольшой. Мечтаем его расширить, чтобы у всех детей была своя комната. В Новый год обязательно загадаем такое желание!» - говорит Юрий Аксенов.

А Красновы из Дмитрова участок получили совсем недавно, в апреле 2023-го. В поселке Орево уже построен дом.