Два подмосковных парка стали победителями Всероссийской тематической премии
Раменский городской парк и лесопарк «Шишкин лес» стали победителями I Всероссийской парковой премии. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
Как рассказали в ведомстве, победители заняли первые места в двух номинациях.
В номинации «Парк года, крупные города» победил Раменский городской парк, а в номинации «Парк года, большие города» «золото» выиграл лесопарк «Шишкин лес» городского округа Истра.
Голосование жюри за лучшие парки проходило с 20 марта по 2 апреля. Четыре парка Московской области стали лауреатами в трех номинациях из семи возможных.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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