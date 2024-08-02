Два педагога из Дмитровского округа вошли в топ-100 учителей Подмосковья

Педагог Татьяна Голобоких из Катуара работает в местной школе уже больше 10 лет. Ее юные воспитанники активно участвуют в муниципальных и региональных конкурсах, становятся в них призерами и победителями.

Татьяна Валерьевна также выступает экспертом на проверке ВПР для учащихся четвертых классов, участвует в региональных стажировочных площадках, имеет грамоты и благодарственные письма «За плодотворную деятельность, высокий профессионализм, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения».

Ольга Некрасова работает в Дмитровской гимназии «Логос» уже более 30 лет. Ее ученики показывают высокие баллы на ОГЭ и ЕГЭ, являются призерами и победителями различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, олимпиад МФТИ.

Ольга Александровна - один из авторов учебного пособия по формированию функциональной грамотности, участница семинаров учителей регионального и всероссийского уровня. Имеет почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» «Гордимся учителями Дмитровского округа. На их хрупкие плечи каждый день ложится колоссальная нагрузка. Благодарю всех педагогов за терпение, профессионализм и неиссякаемую энергию. Поздравляю Татьяну Валерьевну и Ольгу Александровну с заслуженным успехом!» - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Отметим, что в топ-100 лучших учителей Подмосковья попали педагоги, показавшие высокие достижения в своей работе. Список утвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Каждый из педагогов получит денежную премию.

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