16 февраля 2024, 12:48

Два паркинга с мойками и сервисами построят в Химках к 2025 году

Мособлархитектура
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Архитектурный облик двух многофункциональных паркингов одобрили в Химках. Стоянки высотой восемь и девять этажей появятся вдоль Олимпийской улицы и будут рассчитаны на 375 и 500 мест. Их планируют достроить в 2025-м году.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, на первом этаже паркингов разместят автомойки, автосервисы и непродовольственные магазины.

«Паркинги рассчитаны на 375 и 500 фиксированных машиномест. Кровля зданий будет эксплуатируемой, поэтому в теплое время года там разместятся еще 47 и 32 автомобиля соответственно», - сказал он.

Здания будут в бежевых и серых тонах с акцентным синим цветом в обрамлении входных групп и выездов. На фасадах используют облицовочный глазурованный кирпич, а помещения на первом этаже оформят витражным остеклением. В вечернее время на объектах будет работать подсветка.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, просматриваемые витрины создадут ощущение комфорта и безопасности у жителей «На фасаде четко прослеживается горизонтальное деление по этажам, а вертикальные линии пилонов, лестниц и лифтового узла в контрастных оттенках сформируют строгую структурную сетку. В результате здания обретают четкий лаконичный силуэт, отвечающий внутреннему назначению помещений», - сказала она.

На территории создадут новые съезды и выезды на автостоянки, а также обустроят пешеходные дорожки и газоны.

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Химки Строительство
16 февраля 2024, 12:54
Мемориальную доску основателям технологии ЭКО открыли в подольском поселке Быково
Добрынина Галина
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Память выдающихся советских ученых Виктора Милованова и Ирины Соколовской увековечили в поселке Быково под Подольском. Там открыли мемориальную доску основателям технологии искусственного осеменения, которую сейчас применяют во всем мире при ЭКО.

Милованов и Соколовская трудились во Всесоюзном институте животноводства. Они стали основоположниками технологии искусственного осеменения и авторами способа длительного хранения семени. 4 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Виктора Милованова, а 22 февраля отметят юбилей Ирины Соколовской.

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Доска появилась на фасаде дома-музея академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской. Снять покрывало с мемориала пригласили Ахмеда Абилова и Виктора Галича. Оба они являются последователями выдающихся советских ученых.

«Милованов и Соколовская повлияли на все этапы биологии вопроспроизведения и искусственного осеменения. Пока мир будет существовать, пока человечество будет жить, их будут помнить», - сказал на церемонии доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Ахмед Абилов.

По словам ученого, именно Виктор Милованов и Ирина Соколовская разработали основы направления, которое затем перенял весь мир для ЭКО. Их технологии до сих пор применяют в животноводстве и медицине.

Абилов работает во ВНИИ животноводства и готовит монографию о своих учителях. Другой почетный гость церемонии - Виктор Галич - является выпускником отдела биологии воспроизведения, которым руководил Милованов.

Подольск Ученые Технологии Наука
16 февраля 2024, 12:51
Юные жители Солнечногорска внесли предложения в стратегию развития молодежной политики
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Стратегию развития молодежной политики до 2030 года обсудили в Солнечногорске. Члены Молодежного парламента предложили поддерживать ученых, укреплять межнациональные и межконфессиональные связи, развивать спорт и досуг.

Новую стратегию разработала Росмолодежь при содействии Министерства образования и науки России. После обсуждения документа в Госдуме по всей стране начался сбор предложений для включения в итоговый проект.

Участниками обсуждения в Солнечногорске стали молодые парламентарии, юнармейцы, представители молодежных центров и общественных организаций округа. Они изучили проект стратегии и предложили свои идеи. Их передадут в Молодежный парламент Московской области для внесения в стратегию.

«Приятно видеть, как солнечногорские ребята активно включилась в обсуждение главного молодежного документа страны, с горящими глазами предлагают свои идеи, важные для России и всех нас, и которые непременно хочется воплотить в жизнь. В свою очередь я напомнила им, что они всегда могут рассчитывать на помощь администрации и совета депутатов», - отметила председатель совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

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Солнечногорск Молодежь
16 февраля 2024, 12:50
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева проверила работу реабилитационного центра в Электростали
Нина Басистая
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Реабилитационный центр «Огонек» в Электростали известен своими эффективными методиками восстановления пациентов с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева понаблюдала, как проходят занятия с детьми, и пообщалась с родителями маленьких пациентов, которые приехали в Электросталь из других городов России.

Основные показания для записи на курс реабилитации: разные клинические формы детского церебрального паралича, последствия черепно-мозговой травмы, последствия перенесенного энцефалита, сколиоз или кифосколиоз 1-2 степени и другие. Программу восстановительного лечения составляют врачи центра на основе индивидуальных медицинских показаний пациента.

«Это очень важно, что каждому ребенку, каждому пациенту врачи центра применяют индивидуально разработанные методики. Мы сейчас видим, что на тренажерах работают девочки. Они очень стараются. Будем надеяться, что все у них получится», - подчеркнула Цивилева.

Гордость реабилитационного центра - лечебный костюм «Гравистат». Его разработали почти 30 лет назад, однако до сих пор его различные модификации не имеют аналогов по эффективности.

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Дети Электросталь
16 февраля 2024, 12:48
Волонтеры из Солнечногорска передали бойцам СВО автомобиль повышенной проходимости
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Жительница Солнечногорска Ирина обратилась в администрацию округа с просьбой помочь приобрести автомобиль УАЗ для ее мужа, который находится в зоне СВО, и его сослуживцев.  Необходимую сумму собрали за три дня с помощью добровольцев, предпринимателей и депутатов муниципалитета.

Муж Ирины Теймураз ушел в зону СВО добровольцем в середине ноября прошлого года. В их семье растут трое детей. Старший сын Виктор приехал на вручение машины вместе с мамой. Автомобиль Ирина передаст бойцам лично вместе с гуманитарной помощью.

«Ребята очень нуждаются в данном автомобиле, так как на них возложены серьезные боевые задачи, у них есть необходимость в автомобиле для передвижения и успешного выполнения их работы и задач, которые перед ними поставлены», - сказала Ирина.

Глава округа Константин Михальков добавил, что помощь бойцам оказывают регулярно. Без внимания не остаются и их семьи.

«Мы всегда находимся рядом и по любым вопросам к нам можно обращаться. Детишкам Теймураза тоже передали сладкие подарки. Мы надеемся, что они поднимут настроение детям, пока папа защищает наше с вами право на русскую цивилизацию», - отметил он.

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Волонтеры

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