Два онколога пополнили штат больницы в Серпухове

Врач Диана Туровец уверена, что работа онколога требует постоянного развития, цепкого ума и максимальной отдачи. В Серпухове молодой специалист работает уже месяц. Ей 25 лет, она родом из Луганской области.

Диана окончила медицинский факультет РУДН и прошла ординатуру в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Решение приехать на работу в Серпухов она приняла самостоятельно и о своем выборе не жалеет.

«Нашла объявление, где требовались врачи-онкологи. Был спрос именно в данном городе, поэтому решила переехать сюда, пока получить опыт и помочь своим пациентам. Я очень рада, что сюда приехала, мне нравиться работать с людьми, я счастлива быть на своем месте», - поделилась Диана.

Девушка считает, что у молодых специалистов есть немало преимуществ в работе. Одно из главных - возможность постоянно повышать свою квалификацию, а значит, обследовать и лечить пациентов по новым современным технологиям.

«У нас в коллективе появились новые сотрудники, новое счастье, потому что проблема была крайне актуальной», - отметила заведующая первичным онкологическим кабинетом Серпуховской больницы Елена Молоткова.

Администрация Серпухова предоставляет для медицинских работников служебное жилье, компенсационные выплаты за наем квартиры, выплачивает стипендии студентам и обучающимся по целевому направлению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

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