Два новых троллейбусных маршрута запустят в Подольске

Троллейбусная система муниципалитета является самой молодой из функционирующих в России. Этим видом транспорта в прошедшем году воспользовалось более шести миллионов пассажиров.

Предприятие постоянное старается развиваться и улучшать качество обслуживания жителей городского округа. В ближайшем будущем будут приобретены 12 новых троллейбусов для запуска еще двух маршрутов. «Подольский троллейбус» также продолжит обновление своего транспортного парка, который сейчас располагает 42 троллейбусами.

Александр Кондратюк во время визита проверил, в каких условиях работают и отдыхают работники предприятия, и выяснил, в чем нуждается перевозчик для повышения качества обслуживания жителей муниципалитета.

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