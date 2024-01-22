Два новых рентген-аппарата установили в госпитале ветеранов войн в Солнечногорске

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Кабинет врача общей практики откроется в жилом комплексе «Равновесие» в селе Перхушково. Строительные работы уже завершены, сейчас ведется закупка медицинского оборудования.

Помещение для медицинского кабинета площадью 150 квадратных метров выделили на первом этаже одного из жилых корпусов. Кроме этого, застройщик передаст две квартиры для медработников площадью почти 72 квадратных метра. Это позволит врачам работать и жить в одном месте. Благодаря такой мере подобрать специалистов станет проще.

После завершения всех процедур медицинский объект передадут на баланс Одинцовского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех брошенных застройщиками жилых комплексов в регионе.

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