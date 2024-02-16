Два новых кроссовера пополнили автопарк Госавтоинспекции в Балашихе

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Патрульные машины марки Haval F7 закупили для округа по национальному президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

«Автомобиль имеет хороший клиренс, высокую посадку, легко управляется на дороге. Двигатель очень приемистый, двухлитровый в пределах 190 лошадиных сил», - сказал старший инспектор дорожно-патрульной службы Иван Иваненко.

Транспорт передал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Машины дополнительно укомплектованы специальным комплексом «Патруль-Видео» для видео- и аудиофиксации ситуации рядом и внутри машины.

«Автомобили уже на „боевом посту“. Уверен, сделают работу наших сотрудников внутренних дел эффективнее и комфортнее. Спасибо большое за такой подарок городу» - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Сегодня в автопарке Госавтоинспекции в Балашихе 59 машин разных марок.

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