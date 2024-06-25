Два новых корпуса в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе достроят к концу года

Как пояснили в ведомстве, строители приступили к устройству фасадов, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также начали благоустраивать прилегающую территорию.

Завершение строительства корпусов намечено на конец 2024 года, а новоселье первые жильцы отпразднуют уже в первом квартале 2025 года.

На сегодняшний день в ЖК живут более 27 тысяч человек. По проекту планируется также построить 12 детских садов и девять школ, бизнес-центр, собственную пожарную часть, а также полицейский участок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».