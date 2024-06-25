25 июня 2024, 19:43

Два новых корпуса в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе достроят к концу года

Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство двух корпусов жилого комплекса «Пригород Лесное», расположенного вблизи деревни Мисайлово Ленинского городского округа. Готовность объектов составляет уже 70%.

Как пояснили в ведомстве, строители приступили к устройству фасадов, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также начали благоустраивать прилегающую территорию.

Завершение строительства корпусов намечено на конец 2024 года, а новоселье первые жильцы отпразднуют уже в первом квартале 2025 года.

На сегодняшний день в ЖК живут более 27 тысяч человек. По проекту планируется также построить 12 детских садов и девять школ, бизнес-центр, собственную пожарную часть, а также полицейский участок.

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Школы Строительство Поликлиники Ленинский округ
25 июня 2024, 19:55
Команда администрации Мытищ победила в турнире по пляжному волейболу
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Турнир по пляжному волейболу прошел на стадионе в Парке Мира в Мытищах. Победу одержала сборная администрации округа.

В соревнованиях соблюдали правила как пляжного, так и классического волейбола. Турнир стал 15 этапом спартакиады трудящихся Мытищ. Команды состояли из двух мужчин и двух женщин.

«Такая дисциплина позволила проявить лучшие качества всем участникам. Не все сразу привыкли к такому формату, но к финальным встречам борьба развернулась на самом серьезном уровне», - прокомментировала глава Мытищ Юлия Купецкая.

Как итог - в главном матче турнира вперед вышла команда администрации городского округа Мытищи. Она обошла сборную «Мытищинского машиностроительного завода». Бронзу забрала команда «Мытищинской Теплосети».

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Спортсмены Мытищи
25 июня 2024, 19:48
День двора отметили творческой программой в микрорайоне Строитель в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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День двора в Мытищах отметили жители домов по второй Институтской улице микрорайона Строитель. Традиционно праздник прошел с развлекательной программой, творческими выступлениями и угощениями.

Отмечать День двора в Мытищах стало традицией. В этот раз его отпраздновали его песнями, конкурсами с призами и угощениями. Творческую программу организовали коллективы культурно-информационного центра «Леонидовка» и молодежного центра «Импульс». От лица главы округа Юлии Купецкой жителей поздравила заместитель главы Мытищ Ольга Сидоркина. Самых активных жильцов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Наш микрорайон достаточно молодой, но мы уже все успели сдружиться. Знаем друг друга, наши дети вместе учатся, вместе гуляют, и праздники мы организуем общие для всех. Спасибо администрации округа за помощь в проведении такого замечательного мероприятия», - прокомментировала руководитель ТОС «Спутник» Мария Тябут.

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Праздники Дети Мытищи
25 июня 2024, 19:32
Зона для воркаута появится в поселке имени Воровского в 2025 году
пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Новую детскую площадку и зону для воркаута планируется установить в поселке имени Воровского в августе 2025 года. Об этом рассказали на встречи с жителями в рамках выездной администрации.

Игорь Сухин вместе с заместителями и руководителями профильных управлений провел встречу с жителями в поселке имени Воровского. На повестке были вопросы, касающиеся капитального ремонта зданий, питьевой воды и состояния проезжей части.

Жительница округа обратилась к главе по вопросу спортивного комплекса. Когда женщина переехала в поселок имени Воровского, во дворе ее дома находилась спортивная площадка, где постоянно занимались дети. В 2019 году воркаут зону убрали. Теперь ситуацию с площадкой взяли на контроль. Предварительно обустройство воркаут зоны и детского городка запланировано на август 2025 года.

Старшая по подъезду дома 15А по улице Комсомольской в Электроуглях обратилась к главе по вопросу благоустройства придомовой территории. Активисты хотят высадить деревья, разбить газон, с управляющей компанией этот вопрос решить не удалось.

«Давайте мы выедем на место, встретимся с жителями дома и решим, как помочь, а вы за это время определитесь, какие элементы благоустройства нужны на территории», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Записаться на прием к главе округа или узнать о дате и месте проведения выездной администрации можно по телефону центра обработки информации 8 (496) 516-48-88.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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Благоустройство Богородский
25 июня 2024, 19:32
Игроки БК Khimki Power провели урок на базе школы «Триумф» в Химках
Администрация г.о Химки
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Игроки женской команды по баскетболу 3×3 Khimki Power провели для детей урок физкультуры. Тренировка прошла в летнем оздоровительном лагере на базе школы «Триумф» в Химках.

Мастер-класс по баскетболу провели кандидат в мастера спорта Полина Святская и действующий чемпион Первенства России Екатерина Павлова. Занятие началось с разминки, после чего ребят разделили на команды. Дети продемонстрировали навыки владения мечом в «Веселых стартах». Спортсменки во время тренировки поделились с подрастающим поколением своими знаниям и опытом, наглядно продемонстрировав упражнения и технические приемы.

«Подобные мастер-классы вызывают у детей интерес и мотивируют активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Тем более, что в Химках уделяется особое внимание развитию спорта. Например, проект „Детский спорт“ направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. Он предусматривает организацию и проведение соревнований на разных уровнях среди школьных и дворовых команд. Также одним из направлений проекта является строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее для юных жителей Химок провели экскурсию по баскетбольному центру. Школьники познакомились с богатой спортивной историей округа.

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Химки Баскетбол Школьники

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