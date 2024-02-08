Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье
Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье — 250 и 550. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России
Новые коды 250 будут выдавать после окончания кода региона 790, пояснили в министерстве.
«Также в ближайшее время планируется выдача серии 550», - уточнили в ГУ МВД.
Появление новых кодов в ведомстве объяснили тем, что в Московской области зарегистрировано более 3,5 миллиона автомобилей, ежегодно проводятся более 600 тысяч операций по регистрации или внесению изменений в данные машин. На данный момент в регионе действуют шесть кодов: 790, 50, 90, 150, 190, 750.
Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье - 250 и 550. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России