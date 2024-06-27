27 июня 2024, 11:51

Два новых фельдшерских пункта подготовили к открытию в Волоколамске

Министерство строительного комплекса Московской области
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Фельдшерско-акушерские пункты в деревне Ботово и селе Спасс готовы к открытию. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию выданы, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

ФАПы построили по госпрограмме за счет средств бюджета. Каждый пункт рассчитан на 36 посещений в смену. На площади в 200 квадратных метров разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.

Во дворе медпунктов провели благоустройство, сделали парковки и места для отдыха. Оба здания построили с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ».

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

27 июня 2024, 11:57
Студентка из Коломны Светлана Ратникова стала лауреатом международного конкурса
Пресс-служба Министерства образования Московской области
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Подмосковная студентка Светлана Ратникова стала лауреатом международного конкурса научных работ. В своей работе «Виртуальная экскурсия в музей метрополитен: возможности изучения искусства древних цивилизаций» она продемонстрировала оригинальный подход к изучению культурного наследия.

Девушка учится на втором курсе факультета истории, управления и сервиса ГСГУ в Коломне. Научный руководитель Ольга Галкина подчеркнула, что проект является примером успешного сочетания традиционных методов образования и современных технологий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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Коломна Студенты конкурсы Технологии Образование
27 июня 2024, 11:57
Еще один корпус для 320 семей построят в ЖК «Героев» в Балашихе
«Главстрой Регионы»
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Еще один корпус построят в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. В новые квартиры смогут заехать 320 семей. Проект реализует девелопер «Главстрой Регионы», сообщили в Минжилполитики Московской области.

Согласно проекту, в 17-этажном здании предусмотрены разные квартиры - от студий до четырехкомнатных. Помещения будут сдавать с отделкой.

На территории ЖК уже работает детский сад. Сейчас здесь возводят еще одно дошкольное учреждение и школу для 1,3 тысячи учеников. Напомним, в 2024 году жилой корпус «Героев» стал лучшим в Московской области в конкурсе «ТП ЖК-2024».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Квартиры
27 июня 2024, 11:57
Михаил Нуякшин из Дубны стал призером олимпиады по математике среди учителей
Министерство образования МО
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Педагог из Дубны Михаил Нуякшин вошел в число призеров олимпиады по математике среди учителей. Ранее его признали одним из 12 лауреатов ежегодного конкурса на стипендии Объединенного института ядерных исследований.

Всего во втором туре олимпиады выступили 60 педагогов из 22 муниципалитетов, а также учителя из Нижегородской области, Москвы и филиала гимназии Примакова в Абу-Даби. Участникам предстояло продемонстрировать свои знания не только в математике, но и в методических блоках.

Педагоги показали умения создавать эффективные и инновационные подходы к обучению, которые могут вдохновить и мотивировать школьников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Учителя
27 июня 2024, 11:56
Зарядка для «Активного долголетия» прошла на стадионе в Солнечногорске
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Массовую зарядку для пенсионеров провели на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. На разминку пришли свыше 50 участников клуба «Активное долголетие».

Спортивную тренировку провела руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина. Возраст участников - от 55 до 90 лет. После члены клуба «Активное долголетие» прослушали лекцию о пользе физических упражнений. Мероприятие прошло в рамках региональной физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов».

«Проект „Активное долголетие“, инициатором которого стал губернатор Московской области Андрей Воробьев , в первую очередь направлен на поддержку здорового образа жизни среди нашего старшего поколения. Напомню, что стать участником проекта могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Узнать о мероприятиях «Активного долголетия» в Солнечногорске можно в Telegram-канале или по телефону: 8 (926) 845-72-91.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск Активное долголетие

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