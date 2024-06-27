Два новых фельдшерских пункта подготовили к открытию в Волоколамске

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ФАПы построили по госпрограмме за счет средств бюджета. Каждый пункт рассчитан на 36 посещений в смену. На площади в 200 квадратных метров разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.

Во дворе медпунктов провели благоустройство, сделали парковки и места для отдыха. Оба здания построили с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ».

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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