Два новых агрегата запустят в котельной на улице Горького в Пушкино

Особое внимание уделили вопросам эксплуатации объектов теплоснабжения. На заседании обсудили работу управляющей компании ЖЭУ «Пушкино», имеющей самый большой жилой фонд в городе. С начала отопительного сезона произошло уже 16 отключений подачи тепла.

Самая непростая ситуация сложилась в котельной по улице Горького в Пушкино. Там функционирует всего один котел. Максим Красноцветов рассказал, что для нормализации работы установлены три передвижные блочно-модульные котельные. А вскоре запустят еще два новых котлоагрегата.

В рамках краткосрочной программы в котельной микрорайона Детская заменят аккумуляторный бак. Капитальный ремонт участков тепловых сетей проходит в Ивантеевке, а в котельных в Лесном и Софрино установят новое оборудование.

«Хочу отметить, что по всем направлениям мы проводим строгий контроль. Тесно взаимодействуем с ресурсоснабжающими организациями, чтобы значительно повысить качество предоставляемых услуг», - подчеркнул глава муниципалитета.

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