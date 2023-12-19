Два незаконных торговых павильона демонтировали на Московской улице в Лобне

С незаконными торговыми точками в Лобне борются не первый год. Предприниматели нарушают санитарные нормы, захламляют прилегающую территорию и мешают пешеходам и автомобилистам. Особенно, если находятся рядом с остановками общественного транспорта или вдоль оживленных автомагистралей, как раз как павильоны на Московской.

«Всего на территории городского округа находится 66 торговых объектов на вылетных магистралях. К шести из них имеются замечания. Так, отделом потребительского рынка, услуг и рекламы администрации было выявлено два объекта на улице Московская, которые по сути являются самостроями. <…> Сейчас мы производим принудительный демонтаж. Четыре других объекта приводят в соответствие с архитектурным обликом нашего города», - сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Собственники павильонов на Московской улице получили уведомление о демонтаже, но на предупреждение никак не отреагировали. Поэтому администрация округа снесла эти строения своими силами.

«Мы привлекаем тяжелую технику, чтобы оперативно убрать оставшиеся отходы от демонтажа этого павильона незаконно установленного. Соответственно, чтобы жителям меньше было проблем с мусором, который останется, постараемся оперативно все сделать», - сказал начальник управления благоустройства администрации городского округа Лобня Сергей Дьячков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».