19 декабря 2023, 10:19

Два незаконных торговых павильона демонтировали на Московской улице в Лобне

Телеканал «360»
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Два торговых павильона на улице Московской снесли в Лобне. В одном продавали шаурму, в другом находился продуктовый магазин. Оба работали незаконно.

С незаконными торговыми точками в Лобне борются не первый год. Предприниматели нарушают санитарные нормы, захламляют прилегающую территорию и мешают пешеходам и автомобилистам. Особенно, если находятся рядом с остановками общественного транспорта или вдоль оживленных автомагистралей, как раз как павильоны на Московской.

«Всего на территории городского округа находится 66 торговых объектов на вылетных магистралях. К шести из них имеются замечания. Так, отделом потребительского рынка, услуг и рекламы администрации было выявлено два объекта на улице Московская, которые по сути являются самостроями. <…> Сейчас мы производим принудительный демонтаж. Четыре других объекта приводят в соответствие с архитектурным обликом нашего города», - сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Собственники павильонов на Московской улице получили уведомление о демонтаже, но на предупреждение никак не отреагировали. Поэтому администрация округа снесла эти строения своими силами.

«Мы привлекаем тяжелую технику, чтобы оперативно убрать оставшиеся отходы от демонтажа этого павильона незаконно установленного. Соответственно, чтобы жителям меньше было проблем с мусором, который останется, постараемся оперативно все сделать», - сказал начальник управления благоустройства администрации городского округа Лобня Сергей Дьячков.

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Благоустройство Лобня
19 декабря 2023, 11:06
Нейросеть помогла выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году
Unsplash
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Искусственный интеллект проанализировал состояние более 640 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Подмосковье с начала года. С помощью нейросети удалось выявить 991 участок, который не используется по назначению.

«Применение технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве поможет оптимизировать ресурсы, ввести в оборот неиспользуемые земли и повысить урожайность. В рамках пилотного проекта нейросеть анализирует спутниковые снимки, проводит математические расчеты и направляет данные о рельефе земельных участков, сведения о погодных условиях», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Несколько раз за сезон фермеры проводят мероприятия по улучшению сельскохозяйственных земель и отчитываются о них с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Там создан специальный чек-лист, который нужно заполнить для проверки. Искусственный интеллект помогает анализировать и систематизировать сведения, которые предоставил фермер.

В 2023 году с помощью нейросетей в Подмосковье выявили 991 неиспользуемый участок общей площадью 48 тысяч гектаров. Система позволяет получать полезную информацию и упрощает отчетность для более чем 400 сельхозпроизводителей Подмосковья.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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Сельское хозяйство Искусственный интеллект Нейросети
19 декабря 2023, 11:04
Министр Аипова напомнила о действии упрощенной системы штрафов в Подмосковье
Unsplash
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Дорожные камеры помогают следить за перевозкой стройотходов и правильностью парковки в Подмосковье, а штрафы можно получить по упрощенной системе — от искусственного интеллекта. По словам руководителя ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой, за неделю камеры выявили более 500 нарушений, а сумма штрафов превысила 27 миллионов рублей.

«За неделю, начиная с 11 декабря, в поле зрений камер дорожной сети попались 356 водителей, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта без разрешающих документов. Теперь бюджет придется пополнить на сумму более 23 миллиона рублей», - подчеркнула Аипова.

Помимо этого, искусственный интеллект выявил и оштрафовал 83 водителей, которые припарковались возле контейнерных площадок.

Напомним, борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в « зоне особого внимания ». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

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Благоустройство
19 декабря 2023, 10:39
Подмосковная горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч звонков за неделю
Unsplash
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За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 4,7 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что более 1,7 тысячи заявителей получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили европротоколы с помощью операторов.

Служба помощи оказывает поддержку как дистанционно, так и очно. Получить консультации по телефону можно круглосуточно. Оформить дорожные аварии без пострадавших также можно в одном из 15 специальных Центрах помощи.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы скоординируют дальнейшие действия.

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ДТП Машины
19 декабря 2023, 10:33
Новогодние программы проведут в парке усадьбы Кривякино в декабре
Телеканал «360»
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Праздничные программы жду жителей Воскресенска в парке усадьбы Кривякино. На днях там прошла музыкальная программа с играми на свежем воздухе и ярмаркой местных мастеров.

Мероприятия в парках Воскресенска будут проводиться всю зиму. Узнать о них можно в афишах проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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Гостей угощали ароматным чаем, а в центре культуры и досуга «Москворецкий» для детей провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

Пока одни ребята творили на новогоднем мастер-классе, другие - активничали в парке. Веселые эстафеты, игры и танцы не давали гостям замерзнуть.

Новый год Воскресенск Парки

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