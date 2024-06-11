11 июня 2024, 21:13

Два муниципальных участка в Мытищах отдадут под кладбища

Пресс-служба Мытищи
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Городской округ Мытищи содержит 20 муниципальных кладбищ. Недостаток свободных земельных участков для захоронений обсудили на совещании.

Места для семейных захоронений предусмотрены на кладбищах «Ховрино», «Вешки», «Волково-1». Так с прошлого года здесь сделаны 14 родовых захоронений.Мусульманская община обратилась с просьбой сделать участок для погребения умерших исламской веры. Он появился на территории кладбища «Волково-1». Также на кладбище «Волково-2» имеется место для захоронения урн с прахом.

Стоит отметить, что все погосты с контейнерными площадками, баками с технической водой и емкостями с песком. Помимо этого есть места выдачи необходимого инвентаря и общественные туалеты.

Чтобы решить вопрос с нехваткой мест для захоронений, администрация оформляет два земельных участков в районе кладбищ «Юдино» и «Ховрино».

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Благоустройство Мытищи
11 июня 2024, 22:02
Новый сквер появится в микрорайоне № 6 этим летом в Лыткарине
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Новый сквер построят в Лыткарине этим летом. Жители шестого микрорайона смогут оценить уютные зоны отдыха, спортивные площадки, детские городки и многое другое.

По словам заместителя главы городского округа Лыткарино Владимира Трещинкина, работы начались месяц назад, а завершатся в начале июля.

«Сквер расположится между двумя храмами, также мы благоустраиваем территорию вокруг Никольского храма. Сквер создается для досуга, для развития спорта, для детского отдыха», - пояснил Трещинкин.

Новый сквер станет местом, где можно отдохнуть всей семьей, заняться спортом или просто прогуляться по дорожкам на свежем воздухе.

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Отдых Семья Лыткарино
11 июня 2024, 21:46
Ветеран Великой Отечественной войны из Красногорска отметил свой столетний юбилей
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Администрация Красногорска поздравила ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем. Николаю Кузьмичу Воротилину исполнилось 100 лет.

Он попал на фронт в 1942 году. Воевал под Сталинградом во второй гвардейской минометной дивизии. Прошел первый и второй Прибалтийский фронт. Затем в Белоруссии его включили в состав 34-й пушечно-артиллерийской дивизии. Прошел всю войну и встретил победу в Берлине.

По словам секретаря Красногорского отделения партии «Единая Россия» Богдана Андриянова, свой столетний юбилей отмечает великий человек - герой Великой Отечественной войны.

«Для меня огромная честь его лично поздравить и пообщаться. Тот жизненный путь, который он прошел, вызывает восхищение. Я желаю ему и его семье крепкого здоровья», - поздравил ветерана Андриянов.

Николай Кузьмич Воротилин награжден орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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Красногорск Ветераны Великая Отечественная война
11 июня 2024, 21:22
Акция «Научись плавать» прошла в бассейне поселка Селятино
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Акция «Научись плавать» прошла во всех спортивно-оздоровительных центрах Подмосковья 10 июня. К ней присоединился и бассейн «Софьино» сельского поселения Селятино Наро-Фоминского городского округа. Цель программы — научить детей уверенно держаться на воде в преддверии купального сезона, а также рассказать о правилах поведения у открытых водоемов.

Обучающая программа рассчитана как на ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях, так и на воспитанников лагерей круглосуточного проживания. Занятие с детьми проводят профессиональные тренеры, а в некоторых организациях еще и инструкторы от ГУ МЧС России по Московской области.

Заведующая плавательным бассейном «Софьино» Оксана Ефремова отметила, что самое главное - это научиться безопасно плавать.

«Дети должны также понимать, насколько опасно иногда бывает просто пробежаться по полу бассейна без тапочек, которые необходимы, чтобы не скользить. Дети рады сегодняшний акции, с удовольствием учатся плавать. А мы рады вдвойне от того, что им это интересно. Мы готовы наших детей поддерживать во всем», - пояснила Ефремова.

Поддержке детей в любых спортивных инициативах государство уделяет большое значение, поэтому и Наро-Фоминский городской округ ставит популяризацию здорового образа жизни среди молодежи на первый план.

Большинство летних лагерей по всему Подмосковью включают в обязательную программу спортивные занятия, оздоровительные мероприятия и активно-развлекательную деятельность.

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Дети Правила Водоемы
11 июня 2024, 20:19
Судебные приставы Подмосковья принесли присягу в канун Дня России
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Молодые сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области принесли присягу на верность народу России и законам страны. Торжественная церемония прошла 11 июня у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

На присяге присутствовали действующие сотрудники и работники ГУ ФССП России по Московской области, родители новобранцев и члены их семей, а также представители Регионального отделения Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов Александр Долина и Юрий Савельев.

Поздравил новобранцев первый главный судебный пристав Московской области Александр Долина. Он отметил, что клятва налагает на них особую ответственность. Судебным приставам предстоит трудиться с полной самоотдачей, проявляя настойчивость и принципиальность в интересах страны и ее граждан.

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Законы Семья Россия

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