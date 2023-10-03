Два медучреждения откроются после капитального ремонта в Химках в 2024 году

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Работы начались в этом году. О ходе обновлений рассказали в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и региональным правительством.

«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за последние 10 лет в округе открыли восемь новых объектов здравоохранения. Еще 14 медучреждений капитально отремонтировали. Наша задача - обеспечить химчанам достойный уровень медицинского обслуживания», - подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Вместе с тем он отметил, что власти города нацелены увеличить число узких специалистов и нового оборудования.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Подмосковье.

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