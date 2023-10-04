Два корпуса ЖК «Белые росы» в Котельниках поставили на кадастр

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Почти 800 дольщиков смогут оформить право собственности на квартиры в новостройках Котельников. Домам присвоили кадастровые номера - это позволит прикрепиться к поликлиникам, записать детей в школы и детские сады.

Изначально люди должны были получить жилье в 2015 году, однако застройщик «Стройкомфорт» не выполнил обязательства. В 2021 году дома для завершения строительства передали Фонду защиты прав дольщиков МО. В августе 2023 года новостройки достроили и ввели в эксплуатацию.

Корпус No1 получил кадастровый номер 50:22:0050101:18141, корпус No2 - 50:22:0050101:18729.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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