17 октября 2024, 14:11

Два корпуса построят в ЖК «Богдановский лес» в Ленинском округе к осени 2025 года

Медиасток.рф
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Жилой квартал «Богдановский лес» построят в деревне Богданиха в Подмосковье. Два корпуса планируют возвести к осени 2025 года.

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили два корпуса в составе ЖК. Там уже возвели подземные части и продолжают монолитные работы. Готовность объектов составила 18%. Завершить работы планируют осенью 2025 года.

Жилой квартал находится в 17 километрах от Москвы. Вместе с тем, в регионе продолжают строительство Южно-Лыткаринской автодороги, после открытия которой пусть до столицы составит 20 минут.

На территории микрорайона построят многоэтажки, места для спорта и отдыха, а также четыре детских сада, три школы, поликлинику и торговый центр.

​​Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Ленинский округ
17 октября 2024, 14:45
Более 13 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье благодаря программе «Земля за 1 рубль»
Медиабанк МО компания Тонар
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Благодаря подмосковной программе «Земля за один рубль» в регионе появятся еще 13,8 тысяч рабочих мест. Всего предприниматели получили 230 участков.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, участниками программы «Земля за один рубль» стала уже 171 компания, а объем инвестиций оценивается в 124,5 миллиардов рублей.

«Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицины и фармацевтики, электроники, машиностроения и других», - сказала Зиновьева.

В Министерстве имущественных отношений Московской области подчеркнули, что общая площадь участков, которые получили подмосковные предприниматели составляет более 825 гектаров.

Подобрать участок по программе «Земля за один рубль» можно на инвестиционной карте Московской области Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рубль Рабочие места Промышленность
17 октября 2024, 14:36
Подмосковные компании льготно получили свыше 200 земельных участков за 2 года
Медиасток.рф
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Подмосковные предприниматели получили 230 участков в аренду по программе «Земля за рубль» с момента ее запуска. На них реализуют проекты по импортозамещению.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, с 2022 года в программе приняла участие 171 компания. На полученных площадях они реализуют 176 проектов. В них вложат 124,5 миллиарда рублей.

«Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тысячи рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие» , - сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

В Минимуществе региона добавили, что общая площадь предоставленных бизнесменам участков превысила 825 гектаров. Один из объектов получила компания «Изолятор - полимерные изоляторы и композиты», которая запустит производство компонентов для электрооборудования.

Подобрать подходящее место для реализации инвестпроекта предприниматели могут по ссылке.

​​Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места Поддержка предпринимателей в Московской области
17 октября 2024, 14:36
Тренировку по гражданской обороне на случай ЧС провели в школе № 9 в Лобне
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На базе школы № 9 городского округа Лобня прошло региональное тренировочное занятие по гражданской обороне на случай чрезвычайных ситуаций. Свыше 300 человек при необходимости готово принять образовательное учреждение.

Тренировку провели в рамках «Месячника по гражданской обороне». Тематикой занятия стала «Организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях: пункт временного размещения и питания».

Медперсонал, педагоги и специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций отработали план взаимодействия на случай внештатной ситуации. В лобненской школе № 9 организовали пункт временного размещения и питания граждан. При возникновении чрезвычайной ситуации учебное заведение вместит в себя более 300 человек.

Напомним, 112 - единый номер вызова служб экстренного реагирования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
17 октября 2024, 14:10
Ежегодный областной форум управдомов провели в Богородском округе
Министерство ЖКХ Московской области
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Ежегодный областной форум «Грамотный собственник- фактор развития сферы ЖКХ» прошел Богородском городском округе 16 октября. В мероприятии приняли участие более 300 председателей Советов многоквартирных домов со всего Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, главной темой обсуждения стало развитие жилищно-коммунального хозяйства и грамотное управление общим домовым имуществом.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского, управдомы решают множество вопросов, которые возникают у жильцов - это капремонт, эксплуатация общедомового имущества, ремонт подъездов и другие.

«Очень важно донести все новшества, которые реализуются у нас на законодательном уровне до наших граждан. Благодаря поддержке Мособлдумы, федерального собрания, мы постоянно находимся в диалоге с управляющими компаниями и нашими жителями, нам крайне важна обратная связь», - подчеркнул Велиховский.

Он добавил, что это площадка помогает обмениваться мнениями и рассказывать жителям о новых мерах, которые принимает регион, чтобы собственники могли управлять своим имуществом более эффективно и грамотно.

Форум управдомов проходит в Московской области уже 10 лет, и за это время благодаря диалогу власти с жителями удалось решить большое количество проблем.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мособлдума Богородский

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