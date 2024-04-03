03 апреля 2024, 23:36

Два КФХ из Подмосковья проверили на целевое использование грантов в марте

Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Специалисты Центра агропромышленного развития регулярно проверяют подмосковные фермерские хозяйства, получившие гранты от региона. Это необходимо для контроля за расходованием бюджетных средств.

По словам руководителя Центра Алексея Семенова, получение гранта является серьезным подспорьем для ведения сельскохозяйственного бизнеса.

«Важно помнить, что эти средства должны использоваться строго в соответствии с назначением», - пояснил Семенов.

В марте проверили два фермерских хозяйства. В Одинцове предприниматель получил грант, чтобы купить модульную сыроварню и соответствующее оборудование, а в Серпухове начинающие фермеры получили деньги на покупку поголовья коз и сельскохозяйственного оборудования.

Результатами проверки специалисты Центра остались довольны - деньги расходуются по назначению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Одинцово Серпухов Бизнес Фермеры
03 апреля 2024, 23:47
Спецподразделения подмосковной Росгвардии провели учения с использованием БПЛА
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Спецподразделения Росгвардии совместно с региональным ОМОН провели учения по штурму здания. В ходе тренировки специалисты применили более десяти дронов различных типов.

Как рассказали в ведомстве, БПЛА использовались для разведки, в том числе с применением функций температурно-контрастного изображения и блокировки каналов передачи сигналов дронов противника.

По словам командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Ильи Архипова, профессиональное управление квадрокоптерами различных типов, в том числе и в закрытых помещениях, помогает сотрудникам в работе.

«БПЛА используются нами практически во всех специальных операциях, что позволяет контролировать ход проведения оперативного мероприятия и сохранить здоровье, а порой и жизни мирных граждан и сотрудников», - рассказал Архипов.

По итогам учений сотрудники ОМОН нейтрализовали условных преступников, а задачи тренировки выполнили в полном объеме.

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Разведка Росгвардия Работа Полиция
03 апреля 2024, 23:05
Студенты МАИ побывали с экскурсией на подмосковном производстве протезов
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Экскурсию для студентов Московского авиационного института провели на подмосковном заводе МЕТИЗ, выпускающем модули для протезов. Будущих инженеров провели по всей производственной цепочке и показали этапы выпуска флагманской продукции компании.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, цель экскурсии - показать потенциальным сотрудникам перспективность и социальную значимость выбора инженерной профессии.

Завод выпускает современные комплектующие для протезов нижних конечностей - коленные модули, углепластиковые стопы, различные виды адаптеров. Ребятам из МАИ показали все этапы разработки и производства продукции, начиная с заготовительного участка. В механическом цехе студенты познакомились с работой станков с ЧПУ, а на слесарном участке учащиеся увидели производство деталей разных контуров и размеров.

Продукция компании поставляется в 40 стран мира и конкурирует с ведущими производителями протезов на международном реабилитационном рынке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экскурсии Машины Заводы Студенты
03 апреля 2024, 22:21
Два подмосковных парка стали победителями Всероссийской тематической премии
Министерство благоустройства Московской области
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Раменский городской парк и лесопарк «Шишкин лес» стали победителями I Всероссийской парковой премии. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как рассказали в ведомстве, победители заняли первые места в двух номинациях.

В номинации «Парк года, крупные города» победил Раменский городской парк, а в номинации «Парк года, большие города» «золото» выиграл лесопарк «Шишкин лес» городского округа Истра.

Голосование жюри за лучшие парки проходило с 20 марта по 2 апреля. Четыре парка Московской области стали лауреатами в трех номинациях из семи возможных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Раменское Парки
03 апреля 2024, 22:10
Мост через реку Озерну подтопило у деревни Слобода Рузского городского округа
Администрация Рузского городского округа
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В деревне Слобода Рузского городского округа произошло подтопление из-за разлива реки Озерна. На место оперативно выехали заместитель главы Рузского городского округа Александр Погребной, руководители и сотрудники различных ведомств.

Жителям рассказали о ситуации с разливом реки, какие меры принимаются для обеспечения безопасности людей и дали подробные инструкции, как действовать во время паводка.

Вода затопила мост, ведущий в деревню, и размыла часть дороги перед ним. Рядом с местом разлива выставили гидрологические посты для контроля уровня воды в реке. Мост огородили сигнальной лентой, а также установили осветительные прожекторы.

На месте происшествия будут круглосуточно дежурить сотрудники местной администрации и специалисты МЧС с лодкой до тех пор, пока вода не спадет.

При необходимости к деревне будет приезжать автолавка с необходимыми продуктами для жителей.

На данный момент уровень воды в реке остается прежним, эвакуация не требуется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паводки Дороги Руза Реки

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