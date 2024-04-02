Два кампуса для проживания учеников лицея имени Долгих в Истре достроят в 2024 году

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«Здания рассчитаны на 74 и 92 места. Общая площадь каждого составит более 2,5 тысячи квадратных метров. Реализация объекта проводится в рамках региональной госпрограммы „Строительство объектов социальной инфраструктуры“», - подчеркнул министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Корпуса выполнят в лаконичном стиле с использованием клинкерной плитки под кирпич с шероховатой текстурой. Здания выполнят в коричневых оттенках. Разнообразия облику придадут витражные вставки со стемалитовыми перебивками антрацитового оттенка, а также декоративные вставки.

Помимо жилых помещений в каждом корпусе обустроят помещения для приема пищи, учебы и стирки. Прилегающую территорию благоустроят, разместив там спортивные площадки и прогулочные зоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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