24 июня 2024, 14:37

Два дня молодежи отметят в Павловском Посаде в июне

Администрация Павлово-Посадского городского округа
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В конце июня в Павловском посаде отметят День молодежи. Праздник пройдет в центральном парке культуры и отдыха округа, а также в Электрогорске.

29 июня в городском парке Павловского Посада наградят активную молодежь округа. Также здесь состоятся театрально-цирковой перфоманс, граффити шоу и пенная вечеринка. На главной сцене выступит KONFUZ. Завершится все дискотекой с DJ Sokolov.

30 июня день Молодежи отметят в Электрогорске. В парке города выступят местные творческие коллективы. Кроме того, пройдут велотриал шоу и джампер шоу. В финале гостей праздника ждет концерт кавер-группы AZALIYA & BAND.

Прийти на День молодежи могут все желающие. Вход свободный.

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Праздники Молодежь Павловский посад
24 июня 2024, 14:46
Более 10 тысяч гектаров лесов обработали от шелкопряда в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Комитет лесного хозяйства провел обработку лесов Подмосковья от непарного шелкопряда. Работы выполнили у границ с Рязанской и Владимирской областями, на территории пяти городских округов.

Председатель Комлесхоза Евгений Агулов рассказал, что за три года в Подмосковье обработали около 40 тысяч гектаров леса. В этом году работы выполнили на площади более 10 тысяч гектаров в городских округах Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Шатура.

Специалисты оценили эффективность воздействия инсектицида на вредителя - она составила 96,5%.

На время проведения работ пребывание жителей в лесу ограничили. Нельзя было пасти скот в местах обработки, собирать ягоды, грибы и лекарственные травы.

В заповедниках, где использование инсектицидов под запретом, проводилась наземная обработка по технологии «сухого тумана».

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Природа
24 июня 2024, 14:41
Подмосковные спортсменки победили на спартакиаде по водному поло в Пензе
Федерация водного поло России
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Подмосковные спортсменки выиграли золотые медали на XII летней спартакиаде учащихся по водному поло. Соревнования прошли с 17 по 24 июня в Пензенской области.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в финале соревнований ​подмосковные ватерполистки победили спортсменок из Нижегородской области со счетом 11:10. Бронзовые медали достались команде из Челябинской области, которые разгромили соперниц из Ханты-Мансийского автономного округа со счетом 9:7.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды
24 июня 2024, 14:39
Импортозамещающее производство меховых изделий запустят в Долгопрудном в 2026 году
Unsplash
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Предприятие по выпуску меховых изделий «Графиня К» запустит новое производство женской одежды из меха в Долгопрудном. Компания получила участок для строительства завода по программе «Земля за 1 рубль».

«Завершение строительства и запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. На данный момент компания производит порядка 500 изделий в месяц», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проект инвестирую более 20 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 20 рабочих мест. Компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции минимум на 20%.

«На земельном участке, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, компания планирует построить двухэтажное здание общей площадью 800 квадратных метров, которое будет включать производственные цеха, склад сырья и готовой продукции», - прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Отмечается, что за три года компания разработала более 500 моделей женской одежды. Важно, что вся продукция сертифицирована и зарегистрирована на портале «Честный знак».

Генеральный директор компании «Графиня К» Сергей Куракин отметил, что предприятие специализируется на пошиве одежды из натурального меха и кожи. Одна из важных особенностей производства - размерная сетка варьируется от 42 д0 72 размеров. Так, покупательницы различной комплектации смогут подобрать одежду на свой вкус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Инвестиции Одежда Долгопрудный
24 июня 2024, 14:25
Школьники из Воскресенска побывали на экскурсии в центральной библиотеке
Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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В рамках ежегодного проекта «Умные каникулы» школьники Подмосковья посещают образовательные площадки, создают проекты и проводят исследования. Так, школьники из лицея имени П. В. Стрельцова из Воскресенска побывали в центральной библиотеке.

Участникам проекта рассказали о записи в библиотеку и о том, как правильно пользоваться книгами. Библиотекари поделились информацией о кружках и клубах, действующих в учреждении, показали экспозиции и выставку частных коллекций. Особенно запомнилась школьникам литература для незрячих читателей, напечатанная шрифтом Брайля.

Каждый желающий мог попробовать разобраться в классификации книг, а также найти нужное издание в алфавитном каталоге. Также сотрудники библиотеки познакомили ребят с открытым фондом книг и журналов.

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Экскурсии Школьники Воскресенск

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