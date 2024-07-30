Два детских сада построят в ЖК «Ильинойс» в Красногорске
Жилой комплекс «Ильинойс» продолжают строить в Красногорске. На его территории возведут два детских сада на 450 мест и отремонтируют учебный блок гимназии № 7 на 975 учеников.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас в двух корпусах дома № 1 завершают монтаж лифтов, установку дверных проемов и отделку помещений, а во доме № 2 ведут монолитные работы. В их подземной части обустроят парковку.
Жилой комплекс «Ильинойс» строят в четырех километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Там обустроят жилые дома, закрытые дворы с безбарьерной средой, детские и спортивные площадки.
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