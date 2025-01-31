Два детских сада капитально отремонтируют в Серпухове

Дошкольное отделение школы № 3 «Улыбка» в поселке Пограничный построено в 1986 году. Специалисты выполняют демонтаж полов, стен и перегородок, а через неделю приступят к установке новой кровли. Затем начнутся монтаж наливного пола и устройство стяжек и перегородок, после чего строители займутся прокладкой инженерных коммуникаций.

После ремонта здание значительно преобразится. Будут обновлены его фасад и окружающая территория, выполнена перепланировка внутренних помещений, установят системы видеонаблюдения и сигнализации.

За 55 лет со дня постройки дошкольное отделение Пролетарской школы в деревне Васильевское ни разу капитально не ремонтировали. Детский сад полностью модернизируют. Будут обновлены фасад, кровля и входные группы, музыкальный зал, пищевой и медицинский блоки. Масштабные преобразования ждут и территорию садика: там установят новое ограждение и освещение.