31 января 2025, 11:43

Два детских сада капитально отремонтируют в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Капитальный ремонт в рамках президентской программы продолжается в двух дошкольных образовательных учреждениях городского округа. После выполнения работ здания будут соответствовать самым современным требованиям.

Дошкольное отделение школы № 3 «Улыбка» в поселке Пограничный построено в 1986 году. Специалисты выполняют демонтаж полов, стен и перегородок, а через неделю приступят к установке новой кровли. Затем начнутся монтаж наливного пола и устройство стяжек и перегородок, после чего строители займутся прокладкой инженерных коммуникаций.

После ремонта здание значительно преобразится. Будут обновлены его фасад и окружающая территория, выполнена перепланировка внутренних помещений, установят системы видеонаблюдения и сигнализации.

За 55 лет со дня постройки дошкольное отделение Пролетарской школы в деревне Васильевское ни разу капитально не ремонтировали. Детский сад полностью модернизируют. Будут обновлены фасад, кровля и входные группы, музыкальный зал, пищевой и медицинский блоки. Масштабные преобразования ждут и территорию садика: там установят новое ограждение и освещение.

Серпухов Детские сады Ремонтные работы
31 января 2025, 12:28
Жителям Подмосковья напомнили о работе центров паллиативной помощи
Координационный центр паллиативной помощи Московской области
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Жителям Подмосковья напомнили о работе центров паллиативной помощи. Всего в регионе 37 таких кабинетов, которые работают при поликлиниках.

Пациента включают в регистр паллиативной помощи по решению терапевта и других специалистов на основании врачебной комиссии. Они оформляют необходимую документацию и передают ее в профильные отделения.

Выездные патронажные службы работают на базе 20 отделений паллиативной помощи. Специалисты посещают пациентов на дому, чтобы провели осмотр и скорректировать лечение.

«Можно записаться в 37 кабинета паллиативной помощи, которые находятся при поликлиниках. А через портал в них открыта самозапись», - добавила сотрудница координационного центра паллиативной помощи Ирина Аристархова.

Горячая линия паллиативной помощи работает в Подмосковье по телефону 7 (498) 683-83-83.

Больницы Врачи
31 января 2025, 12:26
Депутаты Лосино-Петровского приняли участие в обсуждении транспортных вопросов
Пресс-служба администрации Лосино-Петровского г.о.
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Открытая трибуна была посвящена качеству транспортного обслуживания и общественному контроля в сфере пассажирских перевозок. Мероприятие провел глава Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В президиуме выступали вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев и заместитель главы правительства региона Алексей Грежик. В обсуждении приняли участие представители совета депутатов Лосино-Петровского округа и активные жители муниципалитета, которые задавали много вопросов.

Большое количество обращений жителей Лосино-Петровского округа было связано с нехваткой общественного транспорта, как, например, на маршруте № 362, где, по мнению горожан, очень нужны дополнительные автобусы. Владимир Локтев сообщил, что по просьбам жителей маршруты 886, 23, 71 и 362 в Лосино-Петровском округе усилят с 1 июня текущего года. В настоящее время также решается вопрос с транспортно-пересадочным узлом, его проектирование завершат в 2025 году, после чего начнется строительство объекта.

Председатель Московской областной думы подчеркнул, что для изменения любой волнующей жителей ситуации необходимы совместные усилия депутатов, местных властей и общественной палаты.

Депутаты Автобусы Лосино-Петровский
31 января 2025, 11:47
Около 49 тысяч ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье с начала января
Минтранс Московской области
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Темпы ямочного ремонта нарастили в Подмосковье. Из-за частых колебаний температуры и переменчивой погоды покрытие на дорогах местами повредилось, а благодаря теплу специалисты смогли раньше начать работы.

С начала года дорожники уже отремонтировали около 49 тысяч ям. Из них 26 тысяч - на региональной сети, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

«Увеличили темп работ в два раза, в том числе за счет частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. За прошлую неделю отремонтировали семь тысяч ям на региональной и восемь тысяч на муниципальной сети. А на этой неделе темпы значительно выросли, и дорожники ликвидировали 16 тысяч дефектов на региональных дорогах, а 12 тысяч - на муниципальных», - добавили в ведомстве.

Прошлой зимой из-за сильных осадков и устойчивой минусовой температуры на дорогах образовалось гораздо меньше ям. В прошлом январе специалисты устранили около четырех тысяч дефектов.

В министерстве напомнили, что специалисты регулярно обследуют дороги, выявляя места, где необходимо провести ремонт.

Дороги Ремонтные работы
31 января 2025, 11:34
Встреча советника министра Подмосковья и директора парка прошла в Серпухове
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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В этом году одному из центров притяжения жителей Серпухова исполняется 150 лет. Советник министра культуры и туризма Московской области Алина Сапрыкина обсудила с директором парка имени Олега Степанова Сергеем Виноградовым перспективы развития туристического кластера.

После проведенной в 2021 году реконструкции посещаемость парка многократно увеличилась. В 2024 году Серпухов по различным туристическим программам посетило более миллиона человек. Были реализованы такие уникальные проекты, как фестивали мороженого, мотофристайла, семейный фестиваль «Тепло», «Ромашковое лето» ко Дню семьи, любви и верности и «Заходите на блины» во время Масленицы.

Одним из самых ярких событий в Серпухове стало Биеннале визуальных искусств, впервые проводившееся в Подмосковье. На нем были представлены не только отдельные виды и жанры искусств, но и их взаимосвязь. Образовательная программа Биеннале помогла понять, как авангард влияет на различные сферы жизни, включая архитектуру, моду, литературу, медиа и рекламу.

На рабочей встрече Алина Сапрыкина и Сергей Виноградов обсудили, как превратить главный парк Серпухова в открытое творческое пространство, которое объединит историю и современность, а также предоставит новые возможности для семейного отдыха

Туризм Серпухов Парки

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