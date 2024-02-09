Духовой оркестр исполнил рок-хиты на сцене театра в Щелкове

Свыше 3,5 тысячи человек ежегодно проходят лечение в гастроэнтерологическом отделении подмосковного госпиталя для ветеранов войн. Врачи напомнили о главных причинал заболеваний ЖКТ и важности своевременного лечения.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что гастроэнтерология занимается лечением и профилактикой заболеваний ЖКТ. К ним могут привести неправильный образ жизни, злоупотребление фастфудом и стресс. Гастроэнтерологические заболевания могут повлиять на работу других систем и органов. В госпитале врачи выявляют причину недуга и избавляют от его неприятных проявлений. В отделении пациенты могут пройти широкий спектр исследований.

«Хорошее функционирование пищеварительной системы - это ключ к здоровью всего организма, так же, как и успешная работа учреждения - это результат сплоченной работы всех сотрудников госпиталя», - рассказал заведующий отделением Тимур Жалсараев.

Задать вопросы по поводу госпитализации жители могут по телефону 7 (499) 670-93-32.

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