20 ноября 2023, 22:59

Дуэт фигуристов из Подмосковья завоевал серебро на «Гран-при России — Волжский пируэт»

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Спортсмены из Московской области завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран-при России — Волжский пируэт» по фигурному катанию на коньках. Состязания проводились с 17 по 19 ноября в городе Самара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

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Выступление в танцах на льду, представленное Ириной Хаврониной и Девидом Нарижным из Подмосковья, члены жюри оценили в 201,16 балла. Они получили серебряные медали.

Золото на соревнованиях досталось паре из Москвы - Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. Замыкает тройку лидеров также столичный дуэт - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Отметим, что Ирина Хавронина и Девид Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Спортсмены
20 ноября 2023, 23:58
Дежурства по повышению безопасности на дорогах прошли в Подмосковье на выходных
Unsplash
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Более 500 сотрудников из администраций городских округов Подмосковья провели специальные дежурства в рамках программы по обеспечению безопасности на дорогах. Рейды прошли в минувшие выходные.

Специалисты работали более чем в 470 местах, включая 200 зон отдыха и мест общественного скопления. Также они проверили свыше 160 пешеходных переходов, почти 90 территорий садоводческих товариществ и 20 площадок для отстоя грузового транспорта.

Кроме того, в 43 городских округах проводились рейды Госавтоинспекции Московской области, такие как «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Такси», и другие акции по соблюдению ПДД.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья напоминают всем о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и следить за собой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
20 ноября 2023, 23:39
Команда из Подмосковья вошла в число финалистов чемпионата по профессиональному мастерству
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Коллектив из Домодедова представит Подмосковье в финале всероссийского чемпионата профессионального мастерства, который состоится в Санкт-Петербурге с 25 по 27 ноября. Соревнования пройдут по 35 компетенциям для основной возрастной категории и по 20 — среди юниоров.

Одним из состязаний станет «Сервис на воздушном транспорте», где команда студентов Профессионального колледжа «Московия» из Домодедова выступит наравне с другими регионами России. Также участие примут коллективы из Петербурга, Мурманской области, Красноярского края и других уголков страны.

Участниками соревнований станут молодые работники аэропортов и студенты профессиональных учебных заведений. Все испытания проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной работе на аэровокзальном комплексе.

«И очень важно, что чемпионаты - это площадка мотивации, профориентации для молодых ребят», - подчеркнула руководитель управления Федерального проекта «Профессионалитет» Ольга Семина.

Всего в соревнованиях примут участие 687 граждан, представляющих 62 региона России. Также мероприятие посетят 45 человек из других стран. Участники смогут посетить выставочную зону, где представят достижения системы среднего профессионального образования и партнеров чемпионата.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Город Домодедово
20 ноября 2023, 23:20
Объем инвестиций Фонда развития промышленности в подмосковные проекты превысил 31 миллиард рублей с начала года
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Льготные займы, предоставляемые Фондом развития промышленности РФ подмосковным компаниям, в среднем позволяют обеспечить ¾ необходимых инвестиций для реализации промышленных проектов в регионе. С начала 2023 года выдано 16 займов, что позволило привлечь 23,99 миллиарда рублей.

Директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин сообщил, что общий объем инвестиций в подмосковные проекты, поддержанные Фондом развития промышленности РФ в этом году, составляет 31,8 миллиарда рублей.

«Наша задача - помогать подмосковным компаниям при подаче заявок и взаимодействии с коллегами из ФРП РФ», - подчеркнул Павел Ильин.

Он добавил, что специалисты подмосковного Фонда продолжают знакомить инвесторов с программами развития промышленности РФ, оказывают консультации по выбору оптимальных программ, а также предоставляют методическую помощь в подготовке заявок и документации для привлечения финансирования.

Более подробную информацию о программах Фонда развития промышленности РФ можно найти по ссылке , а о программах Фонда развития промышленности Московской области узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
20 ноября 2023, 22:42
Более 570 видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю
Unsplash
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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило о подключении 575 видеокамер к системе «Безопасный регион». Она позволяет следить за порядком в общественных местах, выявлять и предупреждать правонарушения.

С начала 2023 года число видеокамер системы достигло 18,3 тысячи штук. Специальные камеры устанавливают на домах и в подъездах, в парках и скверах, вдоль дорог и на перекрестках, на территории школ и детских садов и других общественных местах. Они помогают предотвращать нарушения и способствуют безопасному отдыху жителей и гостей Подмосковья.

Отметим, что система видеонаблюдения охватывает все муниципалитеты Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Московской области в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции

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