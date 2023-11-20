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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

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Выступление в танцах на льду, представленное Ириной Хаврониной и Девидом Нарижным из Подмосковья, члены жюри оценили в 201,16 балла. Они получили серебряные медали.

Золото на соревнованиях досталось паре из Москвы - Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. Замыкает тройку лидеров также столичный дуэт - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Отметим, что Ирина Хавронина и Девид Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.