Дубы из Ленобласти посадят в Подмосковье в память о герое-лесничем

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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, отвечающий за лесное хозяйство, рассказал, что переданные желуди будут использованы для посева в лесных питомниках Подмосковья.

«А выращенные из них сеянцы через 2-3 года будут высажены на территории области для восстановления лесов и сохранения памяти о знаковом человеке для российского лесного хозяйства», - рассказал Георгий Филимонов.

Он отметил, что желуди из Антиповской дубовой рощи Ленинградской области являются ценным даром и символом памяти о выдающемся лесоводе России - Петре Антипове. Во времена своей жизни он собирал и выращивал желуди дуба вместе со школьными лесничествами.

Дуб является одной из основных пород деревьев в лесах Московской области и способствует формированию смешанных лесов, которые считаются более устойчивыми к различным негативным воздействиям и природным факторам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится еще семь лесопарков.

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