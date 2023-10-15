Дубы из Ленобласти посадят в Подмосковье в память о герое-лесничем
Сотрудники Комитета по природным ресурсам Ленинградской области организовали сбор и передачу Комитету лесного хозяйства Московской области 45 килограммов желудей дуба черешчатого. Желуди были собраны в лесопарке, названном в честь Петра Григорьевича Антипова, который был первым Героем Социалистического труда в лесной отрасли.
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, отвечающий за лесное хозяйство, рассказал, что переданные желуди будут использованы для посева в лесных питомниках Подмосковья.
«А выращенные из них сеянцы через 2-3 года будут высажены на территории области для восстановления лесов и сохранения памяти о знаковом человеке для российского лесного хозяйства», - рассказал Георгий Филимонов.
Он отметил, что желуди из Антиповской дубовой рощи Ленинградской области являются ценным даром и символом памяти о выдающемся лесоводе России - Петре Антипове. Во времена своей жизни он собирал и выращивал желуди дуба вместе со школьными лесничествами.
Дуб является одной из основных пород деревьев в лесах Московской области и способствует формированию смешанных лесов, которые считаются более устойчивыми к различным негативным воздействиям и природным факторам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится еще семь лесопарков.
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