Дубну планируют включить в атлас лучших решений по привлечению кадров Агентства стратегических инициатив

Как рассказала директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, атлас направлен на то, чтобы выявлять сильные стороны городов, которые позволяют им привлекать и удерживать сильные кадры.

«Сейчас высока конкуренция городов за человека, поэтому если речь идет о высококвалифицированных специалистах, им недостаточно только высокой заработной платы. Им нужны качественная инфраструктура и сервисы. Например, спортивная инфраструктура в пешей доступности», - отметила она.

Дубна помогает стране развивать высокотехнологичные отрасли экономики, разрабатывать новые решения, привлекать инвестиции, совершенствовать науку и реализовывать нацпроекты.

Предприятия размещаются в том числе в особой экономической зоне. Сегодня 58% всех ее соискателей - молодые люди от 15 до 35 лет. Для школьников, студентов и молодых инженеров работает пространство «Цифровой гараж», где они могут реализовать инновационные идеи, пройти стажировку и затем трудоустроиться.

Атлас сервисно-инфраструктурных решений планируют презентовать в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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