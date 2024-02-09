ДТП в Подмосковье стало на 0,6% меньше за год

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Московская область и Фонд «Сколково» подписали соглашение о расширении партнерства в сфере НИОКР-сервисов, обеспечивающих трансфер передовых технологий в экономику региона. Платформа позволяет предпринимателям найти заказчиков и исполнителей в сферах реинжиниринга, прототипирования, испытаний, метрологии и биомедицине.

По словам заместитель председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, для модернизации бизнеса необходимо обеспечить доступность важных технологических решений, поиск и подбор которых не должны быть сложными.

«Необходимо создать условия, при которых заказчик мог бы оперативно связаться с разработчиком, уточнить все технические моменты и, получив профессиональное сопровождение на этапе заключения сделки, быстро приобрести нужное решение», - рассказала Зиновьева.

Вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин отметил, что маркетплейс НИОКР-сервисов помогает наладить сотрудничество между учеными и предпринимателями.

Платформой НИОКР уже успешно пользуются более 3,5 тысяч организаций, из них 147 вузов, 72 НИИ, 48 отделений РАН, более 490 предприятий крупного и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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