ДТП с участием 11 машин произошло под Сергиевым Посадом

Строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105 началось в Подмосковье. Протяженность участка работ превысит 90 метров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, реконструкция Каширского шоссе позволит увеличить его пропускную способность на 20-30%. По словам заместителя председателя правительства Алексея Гержика, время проезда по дороге составит не более 20 минут.

«Завершить строительство развязки и разворотной эстакады планируется в четвертом квартале 2024 года», - сказал он.

Позже начнется строительство путепровода между Каширским шоссе и трассой А-105, а дорогу расширят до шести-восьми полос. Общая протяженность участка реконструкции составит около пяти километров. Транспортная доступность улучшится для жителей строящихся микрорайонов, а также сел и деревень.

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